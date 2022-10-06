Врач Павлова назвала ежедневный напиток для разжижения крови

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стакан воды

По словам эндокринолога Зухры Павловой, привычка пить воду может быть способом профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.

Павлова назвала воду идеальным напитком для ежедневного потребления, способствующим разжижению крови и защит от болезней сердца.

«Вода может уберечь от болезней сердца. Хорошая гидратация организма может предотвратить или замедлить прогрессирование изменений в сердце», - рассказала Зухра Павлова.

По словам медика, достаточное питье воды обеспечивает оптимальное разжижение крови, при котором уменьшается концентрация токсинов.

«Чтобы помочь организму избавиться от токсинов, важно достаточно пить».

Врач-эндокринолог порекомендовала употреблять воду в теплом виде (около 40 градусов). Усваивать такую жидкость организму комфортнее, объяснила специалист. Павлова добавила, что употребление теплой воды дает некоторый эффект защиты от возникновения патологий в ротоглотке. В целом хорошее увлажнение слизистой ткани рта и глотки усиливает защитный барьер, создаваемый иммунной системой в отношении инфекций.

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Зухра Павлова
Зухра Павлова
ЗОЖ
врач-эндокринолог МНОЦ МГУ им. М. В. Ломоносова, кандидат медицинских наук
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