Врач Павлова назвала ежедневный напиток для разжижения крови
По словам эндокринолога Зухры Павловой, привычка пить воду может быть способом профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.
Павлова назвала воду идеальным напитком для ежедневного потребления, способствующим разжижению крови и защит от болезней сердца.
«Вода может уберечь от болезней сердца. Хорошая гидратация организма может предотвратить или замедлить прогрессирование изменений в сердце», - рассказала Зухра Павлова.
По словам медика, достаточное питье воды обеспечивает оптимальное разжижение крови, при котором уменьшается концентрация токсинов.
«Чтобы помочь организму избавиться от токсинов, важно достаточно пить».
Врач-эндокринолог порекомендовала употреблять воду в теплом виде (около 40 градусов). Усваивать такую жидкость организму комфортнее, объяснила специалист. Павлова добавила, что употребление теплой воды дает некоторый эффект защиты от возникновения патологий в ротоглотке. В целом хорошее увлажнение слизистой ткани рта и глотки усиливает защитный барьер, создаваемый иммунной системой в отношении инфекций.
Утром после пробуждения также полезно выпивать стакан теплой воды.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что чеснок может быть и полезным, и вредным.
Зухра Павлова
ЗОЖ
врач-эндокринолог МНОЦ МГУ им. М. В. Ломоносова, кандидат медицинских наук
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