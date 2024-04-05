Диетолог Стародубова: супы на овощных бульонах полезнее, чем на мясных, врач Пономарева назвала 3 самых полезных супа

Супы на наваристых жирных бульонах следует исключить из питания людей с хроническими заболеваниями, даже здоровым людям следует отдавать предпочтение супам, приготовленным на овощных отварах, сообщила РИА Новости главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова в Международный день супа.

"Супы – традиционное для нас блюдо. Благодаря относительно большому содержанию жидкости, супы хорошо усваиваются, быстрее вызывают чувство насыщения. Однако не все супы одинаково полезны. Насколько полезным будет то или иное блюдо, зависит от ингредиентов и способа его приготовления. Предпочтение в рационе следует отдавать супам, приготовленным на овощных отварах, их еще называют вегетарианскими", - рассказала Стародубова.

"Супы обычно содержат разнообразные овощи, бобовые, мясо или рыбу, которые обогащают блюдо витаминами, минералами и другими полезными питательными веществами. Благодаря жидкой консистенции, супы легко усваиваются организмом, обеспечивая быстрый доступ к питательным веществам", - говорит Пономарева.

"Эти супы являются не только вкусными и сытными, но и полезными для здоровья. Они могут быть отличным выбором для обеда или ужина, особенно в холодное время года, когда хочется согреться и получить дополнительную порцию питательных веществ".

По ее словам, для приготовления вегетарианского супа лучше всего использовать различные по цвету и вкусу овощи и зелень – источники витаминов, минеральных веществ, клетчатки.Овощной суп можно приготовить с добавлением различных бобовых, например, гороха, фасоли, нута, чечевицы, или нерафинированных круп — гречневой, перловой, пшенной, овсяной или макаронных изделий из твердых сортов пшеницы. Это позволит обогатить блюдо растительным белком и клетчаткой, — рассказала Стародубова.какие супы самые полезные для здоровья.Вот три варианта полезных супов, которые известны своими питательными свойствами и благоприятным влиянием на здоровье:минестроне - это итальянский суп на основе овощей, обычно содержащий помидоры, бобовые, лук, морковь, сельдерей и другие овощи, приправленные зеленью и специями. Могут также добавляться паста или рис.минестроне богат витаминами, минералами и антиоксидантами благодаря своему обильному содержанию овощей. Этот суп помогает поддерживать здоровье сердца, укрепляет иммунную систему и способствует улучшению пищеварения.классический куриный суп приготавливается на основе куриного бульона, кусочков куриного мяса, моркови, лука, сельдерея и зелени. Он также может включать в себя добавки, такие как лапша или рис.куриный суп является источником белка, витаминов и минералов. Он помогает укрепить иммунную систему, снабжает организм энергией и способствует восстановлению после болезни.чечевичный суп готовится из чечевицы, овощей (обычно лука, моркови, сельдерея), бульона и специй. Он может быть приготовлен как на мясном, так и на овощном бульоне.чечевичный суп богат растительным белком, клетчаткой, витаминами и минералами. Он способствует контролю уровня сахара в крови, улучшает пищеварение, снижает уровень холестерина и насыщает организм питательными веществами.Ранее МедикФорум писал о причинах ночных пробуждений.

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