Гериатр Рунихина: кофе защищает пожилых от рака и Альцгеймера, невролог Алехина назвала оптимальную дневную норму

"Значимых ограничений по поводу кофе для пожилых людей нет. Они могут ежедневно употреблять одну-две порции", – отметила специалист.

"Кофе улучшает когнитивные функции. Входящий в его состав кофеин препятствует развитию Альцгеймера и Паркинсона. Также некоторые работы показывают, что этот напиток уменьшает риск появления ряда злокачественных образований".

"Некоторые исследования действительно показывают, что умеренное употребление кофе может помочь улучшить когнитивные функции, такие как концентрация, внимание и память, у пожилых людей", - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.

Другие полезные свойства кофе для пожилых

Поддержание энергии и бодрости: умеренное употребление кофе может помочь пожилым людям оставаться бодрыми и энергичными благодаря стимулирующему эффекту кофеина.

умеренное употребление кофе может помочь пожилым людям оставаться бодрыми и энергичными благодаря стимулирующему эффекту кофеина. Снижение риска развития некоторых заболеваний: некоторые исследования связывают употребление кофе с снижением риска развития различных заболеваний, таких как диабет типа 2 и сердечно-сосудистые заболевания, которые часто становятся более распространенными с возрастом.

некоторые исследования связывают употребление кофе с снижением риска развития различных заболеваний, таких как диабет типа 2 и сердечно-сосудистые заболевания, которые часто становятся более распространенными с возрастом. Социальные и психологические аспекты: кофеин может быть социально активной частью дня для пожилых людей, обеспечивая им возможность встречаться с друзьями или семьей в кафе или дома за чашечкой кофе.

"Большинство исследований показывают, что умеренное употребление кофе, обычно определяемое как 3-4 чашки в день, может быть безопасным для большинства пожилых людей", - говорит Алехина.

Сам по себе этот напиток обладает большим количеством полезных свойств.В некоторых случаях после кофе у пожилых людей, чаще всего у женщин, может наблюдаться тахикардия, беспокойство, мышечный тремор и головокружение. Это связано со слишком большой для конкретного организма порцией кофеина. Если появилось недомогание, количество потребляемого напитка должно быть снижено, говорит эксперт.Однако стоит помнить, что употребление кофе может не подходить некоторым пожилым людям из-за их индивидуальных особенностей здоровья или лекарственных препаратов, которые они принимают. Важно обсудить употребление кофе с врачом, особенно если у человека есть серьезные заболевания или он принимает лекарства, которые могут взаимодействовать с кофеином.Ежедневная норма кофе для пожилых может быть индивидуальной и зависит от различных факторов, таких как общее состояние здоровья, чувствительность к кофеину, наличие других заболеваний и принимаемых лекарств.Ранее МедикФорум писал о причинах ночных пробуждений.

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