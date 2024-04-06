Врач Кузнецов: молочные продукты провоцируют акне из-за мужских гормонов, эндокринолог Гуреева рассказала как питься людям с проблемной кожей





«Некоторые исследования выявили связь акне с употреблением большого количества молочных продуктов и сладкого. В молоке содержатся андрогены, что, в свою очередь, может усилить воспаление и количество высыпаний при акне, а мучное и сладкое – продукты с высоким гликемическим индексом – увеличивают выработку инсулина и инсулиноподобного фактора роста, которые могут повышать выработку кожного сала и приводить к развитию воспаления на коже», – объяснил Кузнецов.

"Некоторые исследования действительно связывают потребление молочных продуктов с ухудшением акне. Попробуйте временно исключить молочные продукты из рациона и наблюдайте за изменениями в состоянии кожи. Людям с акне рекомендуется следовать здоровому и сбалансированному рациону, который может помочь уменьшить воспаление и улучшить состояние кожи", - советует Гуреева.

"Особенно полезны овощи и фрукты, богатые витамином А (например, морковь, батат, красный перец), витамином С (цитрусовые, клубника, киви) и антиоксидантами (ягоды, зеленые листовые овощи)".

Акне — это заболевание сальных желез, которое развивается на фоне повышения уровня андрогенов — мужских половых гормонов. Сальные железы начинают производить больше кожного секрета чем нужно, что приводит к размножению бактерий Cutibacterium acnes, воспалению самих желез и, как следствие, к высыпаниям на коже.По его словам, при лечении акне нет необходимости соблюдать жесткую диету и ограничивать себя в привычной пище, так как продукты могут лишь опосредованно влиять на появление новых высыпаний.как питаться с людям с акне.овощи и фрукты содержат витамины, минералы и антиоксиданты, которые помогают поддерживать здоровье кожи.высокий гликемический индекс углеводов (белый хлеб, сладости, газированные напитки) может спровоцировать выработку инсулина и усугубить акне. Вместо этого употребляйте комплексные углеводы (цельнозерновые продукты, овощи, бобовые), которые медленно усваиваются и помогают поддерживать стабильный уровень сахара в крови.слишком соленая или жирная пища может спровоцировать воспаление и ухудшить акне. Поэтому старайтесь ограничить потребление соли и жирных продуктов, таких как фаст-фуд, жареная пища и копчености.употребление достаточного количества воды помогает организму очищаться от токсинов и поддерживает увлажнение кожи.Важно помнить, что эффекты изменения рациона могут различаться у разных людей, поэтому рекомендуется вести дневник питания и наблюдать за реакцией кожи на разные продукты.Ранее МедикФорум писал о том, как избежать деменции.

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