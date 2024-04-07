Врач Корнилова назвала болезни ЖКТ, которые развиваются от долгого сидения, терапевт Андреева рассказала как не допустить фатальных последствий

«Гиподинамия — одна из важнейших проблем нашего века. Всё больше профессий не требуют активного передвижения, а значит, люди ходят меньше. Сидячий образ жизни имеет негативные последствия для здоровья. При этом страдает не только опорно-двигательная система, но и органы пищеварения», - говорит Вероника Корнилова врач-гастроэнтеролог в медицинском центре «Аллегрис» для издания "Чемпионат".

Сидячий образ жизни и проблемы с желудком: связь

Болезни, которые развиваются при сидячем образе жизни

"Физическая активность играет важную роль в поддержании здоровья и может быть полезна при застое желчи и дивертикулезной болезни (дивертикулярной болезни)", - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.

Застой желчи

"Физическая активность, особенно аэробные упражнения, способствует стимуляции сокращений желчного пузыря и выделению желчи".

Дивертикулярная болезнь

"Контроль веса через физическую активность может помочь предотвратить усиление симптомов дивертикулеза. Что касается частоты и типа физической активности, то рекомендации могут варьироваться в зависимости от индивидуальных особенностей и состояния здоровья".

Частота: рекомендуется заниматься физической активностью не менее 3-4 раз в неделю.

рекомендуется заниматься физической активностью не менее 3-4 раз в неделю. Тип активности: хорошими вариантами могут быть аэробные упражнения, такие как ходьба, бег, плавание, езда на велосипеде, а также упражнения силового тренинга и гибкости.

Желудочно-кишечный тракт (ЖКТ) сильно зависит от того, насколько мы подвижны в течение дня и года в целом. Это обусловлено сразу несколькими механизмами. «Тонус» мышечных органов (желчный пузырь, кишечник, желудок).Малоподвижный образ жизни рано или поздно может привести к застойным явлениям в пузыре – на УЗИ можно увидеть взвеси, осадок, хлопья, сгустки и прочие признаки неоднородности желчи.Дивертикулярная болезнь кишечника чаще всего возникает на фоне длительно существующих запоров. Дивертикулы (мешковидные выпячивания кишечника) при этом не поддаются обратному развитию и могут воспалиться в любой момент, ставя жизнь человека под угрозу.Это может помочь предотвратить застой желчи и уменьшить риск образования желчных камней.Физическая активность помогает контролировать вес и предотвращает ожирение, что важно для предотвращения застоя желчи.Регулярная физическая активность способствует улучшению перистальтики кишечника, что может помочь предотвратить образование дивертикул и уменьшить риск обострений.Однако, перед началом новой программы физической активности всегда рекомендуется проконсультироваться с врачом, особенно если у вас есть какие-либо медицинские проблемы или ограничения.Ранее МедикФорум писал о пользе и вреде сыра.

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