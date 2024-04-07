Диетолог Селезнёва назвала 10 лайфхаков как похудеть к лету, диетолог Пономарева предостерегла от радикальных действий
Эксперт Татьяна Селезнева рассказала 76.RU как правильно худеть к лету.
"Тело — лично ваше. И именно вы несете ответственность за его состояние. В первую очередь за то, как и чем его кормите, — добавила ярославский диетолог".
Топ-10 лайфхаков, которые помогут привести тело в порядок к лету
1. Планируйте свое питание накануне. Без плана всегда будет незаметное переедание.
2. Плотно завтракайте и обедайте, чтобы избежать вечерних и ночных «зажоров».
3. Исключите фаст-фуд.
"Уберите пищевой «мусор»: фастфуд, полуфабрикаты, продукты из переработанного мяса, сладкие газированные напитки, лимонады, пакетированные соки, соевый соус, маринады, алкоголь".
4. При составлении меню делайте ставку на белковые продукты и сложные углеводы (овощи, фрукты, крупы), натуральные жиры должны присутствовать в умеренном количестве. Белок должен составлять не менее 20% в структуре питания — это главный строительный материал.
5. Контролируйте потребление сахара и соли. Желательно потреблять сахаров не более 50 граммов в день, а соли — 3–5 граммов в день.
6. Пейте 1–1,5 литра чистой воды ежедневно.
7. Добавьте в рацион побольше овощей зеленого цвета, особенно в сыром виде.
8. Ложитесь спать до 23:00 и спите 7–8 часов. Во сне отлично идет сжигание жира.
9. Найдите возможность для регулярной физической активности.
10. Не нервничайте по пустякам.
"Похудение к лету может быть достигнуто с помощью мягких и здоровых методов, которые не наносят вреда организму", - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.
Умеренный дефицит калорий
"Создайте умеренный дефицит калорий, потребляя немного меньше калорий, чем ваш организм тратит. Это позволит вам постепенно снизить вес без стресса для организма".
Сон и отдых
Обеспечьте себе достаточный сон и отдых, поскольку стресс и недостаток сна могут привести к избыточному весу и увеличению аппетита.
Употребление воды
Пейте достаточное количество воды в течение дня, чтобы поддерживать гидратацию организма и помочь в расщеплении жира.
Умеренный темп
Постепенно внедряйте изменения в свой образ жизни, чтобы они стали привычными и долгосрочными. Избегайте резких диет и экстремальных упражнений, которые могут нанести вред вашему здоровью.
Запись прогресса
"Ведите журнал питания и физической активности, чтобы отслеживать свой прогресс и оценивать свои достижения. Следуя этим мягким методам, вы сможете похудеть к лету и создать здоровый и уравновешенный образ жизни без стресса и вреда для своего организма".
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