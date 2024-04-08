Эндокринолог Сакеян назвала симптомы нарушения баланса гормонов, врач Гуреева рассказала как не допустить проблем с щитовидкой
Врач-эндокринолог Инга Сакеян подчеркнула на важности нормальной работы эндокринной системы для организма человека, отметив, что она отвечает за выработку гормонов и баланс в работе внутренних органов.
Эксперт напомнила россиянам, что при первых признаках возможного гормонального сбоя необходимо немедленно обратиться за консультацией к специалисту, пишет издание "Чемпионат".
Сакеян выделила ряд характерных симптомов эндокринных заболеваний, наличие которых должно насторожить: изменения веса без видимых причин, изменение аппетита, чувство обморока, повышенная жажда и быстрая утомляемость. Кроме того, к нарушениям работы эндокринной системы могут свидетельствовать частое мочеиспускание, скачки давления и пульса, а также различные потемнения и покраснения на коже.
Ранее также было отмечено, что синяки на коже могут быть одним из признаков проблем с гормональным фоном. Поэтому в случае подозрений на нарушения эндокринной системы важно своевременно обратиться к врачу для проведения необходимых обследований и назначения компетентного лечения.
Чтобы поддерживать здоровье щитовидной железы, важно придерживаться ряда рекомендаций.
Врач-эндокринолог Антонина Гуреева рассказала специально для МедикФорум как сохранить здоровье щитовидной железы и не допустить гормонального дисбаланса.
Соблюдение этих рекомендаций поможет поддерживать здоровье щитовидной железы и общее благополучие.
Питание для баланса гормонов
"Включайте в рацион питания пищу, богатую йодом, такую как морепродукты (в том числе водоросли), йодированная соль, молочные продукты. Также важно потреблять продукты, содержащие селен, такие как орехи, семена и рыба, а также пищу, богатую витаминами и минералами, такими как витамины группы В, витамин D и цинк".
Избегайте стресса
Стресс может оказывать негативное влияние на щитовидную железу. Практикуйте методы релаксации, такие как йога, медитация, глубокое дыхание или прогулки на свежем воздухе, чтобы снизить уровень стресса.
Управление весом
Избегайте ожирения и поддерживайте здоровый вес, так как избыточный вес может повысить риск развития заболеваний щитовидной железы.
Регулярные обследования
"Проводите регулярные обследования у эндокринолога для контроля состояния щитовидной железы и выявления любых отклонений".
Избегайте курения и умеренно употребляйте алкоголь
Курение и чрезмерное употребление алкоголя могут негативно сказываться на здоровье щитовидной железы.
Физическая активность
Ведите активный образ жизни и занимайтесь регулярными физическими упражнениями, такими как ходьба, бег, плавание или йога, чтобы поддерживать общее здоровье организма.
Обратите внимание на симптомы
"Будьте внимательны к возможным симптомам заболеваний щитовидной железы, таким как усталость, изменения веса, изменения аппетита, проблемы с сном, изменения настроения и другие. При возникновении подобных симптомов обратитесь к врачу для диагностики и лечения", - говорит Гуреева.
Соблюдение этих рекомендаций поможет поддерживать здоровье щитовидной железы и общее благополучие.
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