Врач Ивашков рассказал, как лечить лимфостаз, онколог Воробьев назвал ключевые меры профилактики

"Лимфостаз (или лимфедема) — это состояние, при котором лимфатическая система не может нормально функционировать, что приводит к отеку тканей из-за задержки лимфы. Это состояние может возникать из-за многих причин", - говорит Воробьев.

Повреждение лимфатических сосудов: травмы, хирургические вмешательства или инфекции могут привести к повреждению лимфатических сосудов, что затрудняет нормальное дренаж лимфы.

травмы, хирургические вмешательства или инфекции могут привести к повреждению лимфатических сосудов, что затрудняет нормальное дренаж лимфы. Заболевания лимфатической системы: некоторые заболевания, такие как лимфома или лимфангио-лейомиоматоз, могут привести к нарушению функции лимфатической системы.

некоторые заболевания, такие как лимфома или лимфангио-лейомиоматоз, могут привести к нарушению функции лимфатической системы. Инфекции: инфекции, такие как лимфангит или филяриоз, могут привести к блокировке лимфатических сосудов и нарушению дренажа лимфы.

инфекции, такие как лимфангит или филяриоз, могут привести к блокировке лимфатических сосудов и нарушению дренажа лимфы. Генетические факторы: некоторые люди могут иметь предрасположенность к развитию лимфостаза из-за генетических аномалий, связанных с лимфатической системой.

Причины лимфостаза

"При появлении признаков отечности, покраснения, боли или повышения температуры в области кожи обратитесь за медицинской помощью. Раннее выявление и лечение инфекций и других проблем поможет предотвратить развитие лимфостаза", - говорит Воробьев.

При таком раскладе врачи предлагают ампутацию для облегчения самочувствия больного. Даже простой лимфатический отёк значительно ухудшает качество жизни. Человеку приходится обновлять гардероб, менять хобби, работу, постоянно тратить время на устранение воспалений. Ивашков объяснил, что лимфостаз лечится консервативными методами и при помощи операций.Первый вариант подразумевает специальный массаж с последующим наложением бандажа. Причина отёка от этого не исчезнет, но обеспечится временный косметический эффект. Хирургический способ в последнее время набирает популярность в России. На ранних стадиях отёка операция малотравматична.В ряде случаев удавалось на 100% добиваться регресса. В более запущенных ситуациях приходится делать пересадку лимфоузлов. Это уже достаточно сложная операция. Онколог призвал лечить болезнь на ранней стадии. Тогда повысится шанс полного восстановления.каковы основные причины лимфостаза и как не допустить его развития.Ведите активный образ жизни, упражняйтесь регулярно и поддерживайте здоровый вес. Это поможет поддерживать нормальное кровообращение и функционирование лимфатической системы.Ухаживайте за кожей, избегайте ее пересыхания и трещин, используйте увлажняющие средства и защищайте от солнечных ожогов.Питайтесь богато фруктами, овощами и белковыми продуктами. Ограничьте потребление соли, так как избыток соли может привести к задержке жидкости и ухудшению отечности.Ранее МедикФорум писал о пользе темного шоколада.

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