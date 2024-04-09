Врач Неронов: отрыжка - признак нарушений работы печени, гепатолог Южнова рассказала как предотвратить этот неприятный симптом

"Нарушения работы печени, а также патологии сердечно-сосудистой системы тоже могут сопровождаться отрыжкой. Причем в первом случае отрыжка может иметь гнилостный запах, так как с газами выходит и желчь. Отрыжка с привкусом ацетона — симптом сахарного диабета", — пояснил врач.

Повышенное содержание желчи

"Если печень не может эффективно обрабатывать желчь, она может начать выделяться в желудочно-кишечный тракт в неизмененном или неполностью переработанном состоянии. Это может вызвать горькое или металлическое привкус во рту и отрыжку", - говорит врач-гепатолог Алла Южнова специально для МедикФорум.

Нарушение обмена жиров

Взаимосвязь с другими патологиями

Как предотвратить отрыжку

Избегайте переедания и употребления больших порций пищи за один прием.

Ограничьте потребление пищи, которая может вызвать рефлюкс, такой как жирные и жареные продукты, кислые фрукты, острые специи, шоколад, кофе, газированные напитки и алкоголь.

Старайтесь не есть перед сном и избегайте ложится спать сразу после еды.

Поднимайтесь на ночь с небольшим углом головной части кровати, чтобы снизить вероятность рефлюкса.

Избегайте ношения тесной одежды, которая может сдавливать живот и способствовать рефлюксу.

Отказывайтесь от курения, так как никотин может усугубить рефлюкс и вызвать отрыжку.

Отрыжка с кислым привкусом свидетельствует о выбросе желудочного сока. Если симптом сопровождается болью в животе и тошнотой, у человека могут оказаться патологии желудка и двенадцатиперстной кишки. Еще одной причиной возникновения отрыжки являются сильные стрессы.Отрыжка, особенно если она имеет горький или металлический привкус, может быть одним из признаков нарушений в работе печени.Печень играет важную роль в обработке жиров и синтезе желчных кислот. Нарушения в этом процессе могут привести к нерегулярному выделению желчи, что может вызвать отрыжку и другие симптомы, связанные с пищеварением жиров.Нарушения в работе печени могут быть связаны с другими заболеваниями желудочно-кишечного тракта, такими как пищеводный рефлюкс или дисфункция желудка. В этом случае отрыжка может быть следствием общего нарушения пищеварительной системы.В любом случае, если у вас часто наблюдаются отрыжка или другие симптомы, связанные с пищеварением, их необходимо обсудить с врачом для проведения диагностики и определения причины.Предотвращение отрыжки зависит от ее причины.Ранее МедикФорум писал о пользе темного шоколада.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.