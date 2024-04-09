Врач Неронов: отрыжка - признак нарушений работы печени, гепатолог Южнова рассказала как предотвратить этот неприятный симптом
Отрыжка может оказаться признаком нарушений работы печени или проблем с сердечно-сосудистой системой, предупредил врач-гастроэнтеролог Владимир Неронов. В беседе с LIFE.ru он подчеркнул, что при заболеваниях печени отрыжка будет сопровождаться гнилостным запахом. Кроме того, следует провериться на наличие сахарного диабета.
"Нарушения работы печени, а также патологии сердечно-сосудистой системы тоже могут сопровождаться отрыжкой. Причем в первом случае отрыжка может иметь гнилостный запах, так как с газами выходит и желчь. Отрыжка с привкусом ацетона — симптом сахарного диабета", — пояснил врач.
Отрыжка с кислым привкусом свидетельствует о выбросе желудочного сока. Если симптом сопровождается болью в животе и тошнотой, у человека могут оказаться патологии желудка и двенадцатиперстной кишки. Еще одной причиной возникновения отрыжки являются сильные стрессы.
Отрыжка, особенно если она имеет горький или металлический привкус, может быть одним из признаков нарушений в работе печени.
Это связано с несколькими факторами:
Повышенное содержание желчи
"Если печень не может эффективно обрабатывать желчь, она может начать выделяться в желудочно-кишечный тракт в неизмененном или неполностью переработанном состоянии. Это может вызвать горькое или металлическое привкус во рту и отрыжку", - говорит врач-гепатолог Алла Южнова специально для МедикФорум.
Нарушение обмена жиров
Печень играет важную роль в обработке жиров и синтезе желчных кислот. Нарушения в этом процессе могут привести к нерегулярному выделению желчи, что может вызвать отрыжку и другие симптомы, связанные с пищеварением жиров.
Взаимосвязь с другими патологиями
Нарушения в работе печени могут быть связаны с другими заболеваниями желудочно-кишечного тракта, такими как пищеводный рефлюкс или дисфункция желудка. В этом случае отрыжка может быть следствием общего нарушения пищеварительной системы.
В любом случае, если у вас часто наблюдаются отрыжка или другие симптомы, связанные с пищеварением, их необходимо обсудить с врачом для проведения диагностики и определения причины.
Как предотвратить отрыжку
Предотвращение отрыжки зависит от ее причины. Южнова дала рекомендации связанные с питанием и образом жизни.
Пищевые рекомендации
- Избегайте переедания и употребления больших порций пищи за один прием.
- Ограничьте потребление пищи, которая может вызвать рефлюкс, такой как жирные и жареные продукты, кислые фрукты, острые специи, шоколад, кофе, газированные напитки и алкоголь.
- Старайтесь не есть перед сном и избегайте ложится спать сразу после еды.
- Поднимайтесь на ночь с небольшим углом головной части кровати, чтобы снизить вероятность рефлюкса.
- Избегайте ношения тесной одежды, которая может сдавливать живот и способствовать рефлюксу.
- Отказывайтесь от курения, так как никотин может усугубить рефлюкс и вызвать отрыжку.
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