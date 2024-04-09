Терапевт Липилин объяснил, в каком возрасте ребенок может начать пить кофе

«Вводить кофе в рацион ребенка имеет смысл не раньше 12 лет. В более раннем возрасте риск от употребления кофе превосходит ожидаемую пользу», - констатировал специалист в комментарии « Вечерней Москве ».

«Кора детей до 12–14 лет является «незрелой» – очаги возбуждения имеют свойство распространяться на соседние области. Вместо прилива бодрости ребенок получит нарушение сна и эмоциональную нестабильность. У маленьких детей это может привести к судорогам», - предупредил эксперт.

Терапевт Липилин рассказал, что тонизирующий эффект кофе по-разному переносится взрослым и детским организмом. Объясняя, в каком возрасте ребенок может начать пить кофе, врач подчеркнул: делать это следует не раньше наступления подросткового возраста.Липилин добавил, что центральная нервная система взрослого человека реагирует на стимулирующие компоненты кофе вместе с включением механизмов защиты – при этом возникают дополнительная бодрость и более интенсивная умственная активность, которые нормально переносятся организмом. У детей возникает схожее состояние нейронной активизации, но поскольку их мозг и нервная система не сформированы окончательно, могут развиться токсические последствия. Иными словами слишком юный мозг еще не способен самостоятельно регулировать возбуждение, возникающие под воздействием кофе, – развивается гиперстимуляция.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, каких эффектов можно добиться за месяц отказа от сахара

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