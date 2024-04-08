Психолог Валеева рассказала, каких эффектов можно добиться за месяц отказа от сахара
Психолог Лиана Валеева: отказ от добавленного сахара может дать эффект омоложения кожи.
Специализирующаяся на коррекции пищевого поведения психолог Валеева рассказала, каких эффектов можно добиться за месяц отказа от сахара. Одним из них врач назвала улучшение внешнего вида и состояния кожи.
«Уже через месяц отказа от сахара кожа приобретет более здоровый вид, улучшится ее текстура», - поделилась специалист с порталом «Доктор Питер».
Также, по словам Валеевой, благодаря такому отказу можно рассчитывать на более здоровые зубы, более активный метаболизм и эффективное пищеварение. Специалист обратила внимание на то, что не получая сахара, организм перестраивается и начинает использовать как источник энергии свои жировые запасы. В результате жировая прослойка уменьшается и человек становится стройнее, при этом он чувствует себя бодрым и энергичным, не страдает от спадов тонуса и сонливости в течение дня. Вдобавок отказ от сахара защищает от перепадов настроения.
Психолог Валеева констатировала, что более продолжительный отказ от сахара дает эффект визуального омоложения
«За год без сахара значительно улучшится состояние кожи, уменьшатся морщины, поскольку отсутствие сахара предотвращает образование гликации – процесса, разрушающего коллаген и эластин», - сообщила эксперт.
Специалист подчеркнула, что лучший результат дает отказ от сахара в сочетании со здоровым сбалансированным рационом. В то же время следует помнить, что при некоторых проблемах со здоровьем полное исключение сахара из повседневного питания может быть нежелательным.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что отказ от перекусов между приемами пищи помогает сохранить здоровье сосудов.
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Лиана Валеева
ЗОЖ
психолог, консультант по коррекции веса и психологии пищевого поведения
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