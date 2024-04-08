«Уже через месяц отказа от сахара кожа приобретет более здоровый вид, улучшится ее текстура», - поделилась специалист с порталом «Доктор Питер».

«За год без сахара значительно улучшится состояние кожи, уменьшатся морщины, поскольку отсутствие сахара предотвращает образование гликации – процесса, разрушающего коллаген и эластин», - сообщила эксперт.

Специализирующаяся на коррекции пищевого поведения психолог Валеева рассказала, каких эффектов можно добиться за месяц отказа от сахара. Одним из них врач назвала улучшение внешнего вида и состояния кожи.Также, по словам Валеевой, благодаря такому отказу можно рассчитывать на более здоровые зубы, более активный метаболизм и эффективное пищеварение. Специалист обратила внимание на то, что не получая сахара, организм перестраивается и начинает использовать как источник энергии свои жировые запасы. В результате жировая прослойка уменьшается и человек становится стройнее, при этом он чувствует себя бодрым и энергичным, не страдает от спадов тонуса и сонливости в течение дня. Вдобавок отказ от сахара защищает от перепадов настроения.Психолог Валеева констатировала, что более продолжительный отказ от сахара дает эффект визуального омоложенияСпециалист подчеркнула, что лучший результат дает отказ от сахара в сочетании со здоровым сбалансированным рационом. В то же время следует помнить, что при некоторых проблемах со здоровьем полное исключение сахара из повседневного питания может быть нежелательным.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что отказ от перекусов между приемами пищи помогает сохранить здоровье сосудов

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