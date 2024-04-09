Диетолог Чехонина: на ужин для похудения следует заменить кефир на суп, нутрициолог Строков рассказал, какие проблемы стоит строго исключить

«За счет воды суп имеет достаточно большой объем, он наполнит желудок, обеспечив чувство сытости. Вода имеет нулевую калорийность — чем больше воды (так называемой «жижи») в тарелке, тем меньше в ней калорий. В этом преимущество супа для тех, кто худеет», — подчеркнула диетолог.

"Суп на ужин является хорошей идеей, но главное избегать определенных продуктов, которые вызывают тяжесть и могут привести к набору веса. На ужин стоит избегать продуктов с высоким содержанием жира, сахара и калорий, так как это может привести к набору веса и нарушению пищеварения", - говорит Строков.

"Красное мясо, например, говядина, свинина, баранина. Высокое содержание жира может вызвать тяжесть в желудке и затруднить пищеварение. Сюда же стоит отнести жареное и копченое: эти продукты также содержат много жира и могут быть трудно перевариваемыми".

По словам специалиста, пользе этого блюда для здоровья нет сомнений: ведь там много овощей, рыба или мясо, все это необходимо нашему организму.Отмечается, что лучше всего ужинать супом за 2-3 часа до сна. Это будет способствовать тому, что человек не будет мучиться от голода, когда окажется в кровати. Кроме того, пищеварительная система на ночь не будет перегружена, что тоже способствует более здоровому сну.Хорошо, если ваш «ночной суп» не будет жирным, так что от солянки или ухи на сливках перед сном стоит отказаться. Варите бульон на птице, добавляйте как можно больше овощей и меньше соли. Тогда лишние килограммы быстрее уйдут, утром вы не будете страдать от отеков, а артериальное давление останется в норме, — резюмировала Чехонина.рассказал, какие продукты не стоит есть на ужин.сливки, сметана, сыр.содержит много калорий и может привести к вздутию живота.содержит крахмал, который может вызвать тяжесть.хотя это легкий продукт, его употребление на ужин может привести к накоплению жира.хотя и легкие, они также могут вызвать набор веса при регулярном употреблении на ужин.торты, пирожные, конфеты. Высокое содержание сахара может вызвать скачок инсулина и привести к набору лишнего веса.гамбургеры, картофель фри, пицца. Эти продукты обычно содержат большое количество вредных жиров, искусственных добавок и соли.Ранее МедикФорум писал о пользе темного шоколада.

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