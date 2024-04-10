Врач Стрельникова: фрукты, крупы и кисломолочные продукты помогают похудеть, нутрициолог Котельницкий перечислил 5 лучших вариантов

«Сырки или покупные десерты на основе молока или творога, а также йогурты с джемами действительно не позволят вам создать красивую фигуру при регулярном или частом употреблении. Отдельно стоит упомянуть обезжиренные молочные продукты, которые традиционно считаются "полезными". Во-первых, при низком проценте жира из молочных продуктов плохо усваиваются витамины и микроэлементы. Во-вторых, велика вероятность того, что данный продукт содержит большое количество сахара», — отметила врач.

"Эти продукты способствуют похудению благодаря своему высокому содержанию пищевых волокон, белка и низкому гликемическому индексу. Они помогают создать ощущение сытости, контролируя аппетит, и поддерживают стабильный уровень сахара в крови", - говорит Котельницкий.

Фрукты

Кисломолочные продукты

Цельнозерновые продукты

"Гречка содержит много полезных микроэлементов, таких как магний, железо и цинк, и является отличной альтернативой овсянке для разнообразия в рационе".

Речь идет о фруктах, кисломолочной и цельнозерновой продукции. По словам медика, многие люди ошибочно считают их вредными для фигуры. Например, во фруктах, от которых обычно отказываются на время диеты, содержатся витамины, микроэлементы, антиоксиданты и клетчатка.При этом при выборе кисломолочных продуктов, Стрельникова посоветовала обращать внимание на степень их обработки.Что касается цельнозерновой продукции, то многие худеющие исключают ее из-за большого содержания углеводов. Однако специалист заявила, что в данном случае необходимо включить в рацион гречку, перловку, цельную пшеницу, чечевицу, коричневый рис и макаронные изделия твердых сортов. Стрельникова пояснила, что упомянутые продукты содержат медленные углеводы и совершенно безопасны для фигуры.назвал 5 лучших продуктов для похудении.богатые пищевыми волокнами, они помогают создать ощущение сытости, контролируя аппетит. Кроме того, они содержат много витаминов и минералов.содержат растворимые волокна, которые помогают уменьшить уровень холестерина в крови и регулировать уровень сахара в крови, что способствует снижению веса.богатый белком, который помогает удовлетворить чувство голода и поддерживать мышечную массу при похудении. Также йогурт содержит пробиотики, которые поддерживают здоровую микрофлору в кишечнике.еще один источник пробиотиков, который помогает в улучшении пищеварения и усвоении питательных веществ, а также содержит меньше жира и калорий по сравнению с другими молочными продуктами.эта крупа является отличным источником белка и пищевых волокон, обладает низким гликемическим индексом и помогает поддерживать стабильный уровень сахара в крови.Ранее МедикФорум писал о вреде рентгена.

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