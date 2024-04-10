Врач Стрельникова: фрукты, крупы и кисломолочные продукты помогают похудеть, нутрициолог Котельницкий перечислил 5 лучших вариантов
Врач спортивной медицины и ЛФК, врач-диетолог, нутрициолог и эксперт бренда XFIT Екатерина Стрельникова в беседе с «Лентой.ру» опровергла популярный миф о вреде «запретных» продуктов при похудении.
Речь идет о фруктах, кисломолочной и цельнозерновой продукции. По словам медика, многие люди ошибочно считают их вредными для фигуры. Например, во фруктах, от которых обычно отказываются на время диеты, содержатся витамины, микроэлементы, антиоксиданты и клетчатка.
При этом при выборе кисломолочных продуктов, Стрельникова посоветовала обращать внимание на степень их обработки.
«Сырки или покупные десерты на основе молока или творога, а также йогурты с джемами действительно не позволят вам создать красивую фигуру при регулярном или частом употреблении. Отдельно стоит упомянуть обезжиренные молочные продукты, которые традиционно считаются "полезными". Во-первых, при низком проценте жира из молочных продуктов плохо усваиваются витамины и микроэлементы. Во-вторых, велика вероятность того, что данный продукт содержит большое количество сахара», — отметила врач.
Что касается цельнозерновой продукции, то многие худеющие исключают ее из-за большого содержания углеводов. Однако специалист заявила, что в данном случае необходимо включить в рацион гречку, перловку, цельную пшеницу, чечевицу, коричневый рис и макаронные изделия твердых сортов. Стрельникова пояснила, что упомянутые продукты содержат медленные углеводы и совершенно безопасны для фигуры.
Врач-нутрициолог Котельницкий Никита рассказал специально для МедикФорум назвал 5 лучших продуктов для похудении.
"Эти продукты способствуют похудению благодаря своему высокому содержанию пищевых волокон, белка и низкому гликемическому индексу. Они помогают создать ощущение сытости, контролируя аппетит, и поддерживают стабильный уровень сахара в крови", - говорит Котельницкий.
Фрукты
Яблоки: богатые пищевыми волокнами, они помогают создать ощущение сытости, контролируя аппетит. Кроме того, они содержат много витаминов и минералов.
Груши: содержат растворимые волокна, которые помогают уменьшить уровень холестерина в крови и регулировать уровень сахара в крови, что способствует снижению веса.
Кисломолочные продукты
Йогурт: богатый белком, который помогает удовлетворить чувство голода и поддерживать мышечную массу при похудении. Также йогурт содержит пробиотики, которые поддерживают здоровую микрофлору в кишечнике.
Кефир: еще один источник пробиотиков, который помогает в улучшении пищеварения и усвоении питательных веществ, а также содержит меньше жира и калорий по сравнению с другими молочными продуктами.
Цельнозерновые продукты
Гречка: эта крупа является отличным источником белка и пищевых волокон, обладает низким гликемическим индексом и помогает поддерживать стабильный уровень сахара в крови.
"Гречка содержит много полезных микроэлементов, таких как магний, железо и цинк, и является отличной альтернативой овсянке для разнообразия в рационе".
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