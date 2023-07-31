Врач Стрельникова посоветовала женщинам после 50 лет есть больше белка и меньше углеводов

«В этот период жизни важно употреблять исключительно качественные продукты и исключить или хотя бы минимизировать количество «пищевого мусора» в рационе», - поделилась диетолог с «Лентой.ру».

«Женщинам старше 50 необходимо употреблять не менее 1-1,5 грамма качественного белка на килограмм массы тела», - подсказала эксперт.

Врач Стрельникова посоветовала женщинам после 50 лет есть меньше углеводов – прежде всего, «простых» углеводов, источниками которых являются продукты из белой муки, сладости и сахар. В питании женщин этого возраста должны присутствовать «сложные» углеводы, которые содержат овощи, фрукты и зерновые культуры. Но даже их количество необходимо контролировать, в особенности, сладких фруктов и круп.Стрельникова объяснила: женский организм после 50 лет входит в фазу более активно развивающегося старения, в связи с чем претерпевает определенные изменения. В частности, пищеварительная система снижает выработку ферментов, становится более «ленивым» кишечник. Все это ухудшает усвоение питательных веществ, важных в том числе для метаболизма и роста мышечной массы. Женская фигура в этом возрасте может меняться, лишние килограммы набираются значительно быстрее. Чтобы не допустить их появления, нужно объективно оценивать свой рацион и образ жизни, подчеркнула эксперт. Специалистка посоветовала женщинам учитывать свою подвижность и соотносить с ней калорийность еды.Еще одно условие - есть больше белкка. Екатерина Стрельникова обратила внимание на важность употребления качественного белка (в том числе из яиц и говядины).Другие полезные в этом возрасте продукты – молочные и кисломолочные. Они обеспечивают организм незаменимыми аминокислотами, важными для поддержания здоровой микрофлоры кишечника и хорошей работы печени.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что белок и вода помогают мужчинам похудеть и нарастить мышцы.

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