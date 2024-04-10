Врач Малиновская: весной могут дебютировать психические и другие болезни

«Причин весеннего обострения несколько. Это, например, изменения гормонального фона, вызванные удлинением светового дня, перестройка циркадных ритмов, дефициты витаминов и микроэлементов, развивающиеся за зимний период, и последствия малоподвижного образа жизни, который многие люди ведут в холода», - констатировала Малиновская.

Заболевания органов системы пищеварения;

Дерматологические болезни:

Аллергические реакции.

«Также могут дебютировать или обостриться психические проблемы. Весной у пациентов нередко возникает сезонное аффективное расстройство, также называемое сезонной депрессией», - предупредила Ольга Малиновская.

Врач Малиновская заявила в интервью « Мосленте », что весной могут дебютировать различные болезни. В это время года организм оказывается весьма ослабленным, ведь он перенес долгий зимний период с нехваткой витаминов и солнечного света, малоподвижностью и пребыванием в помещениях с плохой вентиляцией. Кроме того, весной перестраиваются циркадные ритмы, что может провоцировать бессонницу и проблемы с настроением, ухудшающие общее самочувствие, ослабляющие защитные ресурсы.Медик отметила, что последствием данных процессов становится снижение иммунитета и низкая стрессоустойчивость. Таким образом весной могут дебютировать разные болезни. Врач уточнила, что чаще всего ими становятся следующие патологии:Врач обратила внимание на то, что в первую очередь из-за обострения каких-то патологических состояний весной рискую пострадать пожилые люди, а также люди, чья иммунная система могла ослабеть из-за перенесенных инфекций, травм или стресса. Но тот или иной риск неожиданно серьезно заболеть весной существует в любом возрасте, подчеркнула медик.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, как проблемы с психикой могут влиять на развитие диабета и болезней сердца

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