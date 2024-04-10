Врач Агаева раскрыла влияние гормонов на женский организм, врач Гуреева назвала 7 продуктов, которые вызывают выброс гормонов счастья



Тонкости влияния гормонов на женский организм раскрыла раскрыла в беседе с «Мослентой» эндокринолог столичной сети клиник «Семейная» Тамила Агаева.







Гормоны управляют нашим самочувствием и настроением, формируют нашу внешность, контролируют обменные процессы, воздействуют на иммунную систему и обеспечивают слаженную работу всех органов.

Нехватка или избыток определенных гормонов негативно сказываются на всех функциях организма. Влияние гормонов, которые вырабатываются в головном мозге, а именно эндорфин, дофамин, серотонин и окситоцин оказывают положительное действие на настроение, ощущении счастья, помогают справляться со стрессом, улучшают память.

По-другому их называют гормонами влюбленности, отметила Агаева. Еще одним важным гормоном, выделяющемся в головном мозге, является мелатонин, известный всем как гормон сна. Он помогает замедлить процессы старения в организме и повышает стрессоустойчивость, а также влияет на репродуктивную способность женщины.

"Включите в свой рацион нежирные источники белка, такие как птица, яйца, тофу и молочные продукты. Белок содержит аминокислоты, которые являются строительными блоками нейротрансмиттеров, включая дофамин", - отмечает Гуреева.

"Фрукты и овощи богаты антиоксидантами и витаминами, которые поддерживают общее здоровье мозга. Ягоды, в частности, связаны с когнитивными функциями и улучшением настроения".

"Продукты, богатые жирными кислотами омега-3, такие как жирная рыба (лосось, скумбрия и сардины), семена льна и грецкие орехи, связаны с улучшением настроения и уменьшением симптомов депрессии", - говорит Гуреева.

о продуктах, которые вызывают всплеск гормонов счастья.Употребление умеренного количества темного шоколада может повысить уровень серотонина. Для получения максимальной пользы выбирайте шоколад с содержанием какао не менее 70%.Здоровый кишечник необходим для психического благополучия. Включите в свой рацион продукты, богатые пробиотиками, такие как йогурт, кефир, квашеная капуста и кимчи, чтобы поддержать здоровье кишечника и потенциально улучшить настроение.Миндаль, семена подсолнечника и тыквенные семечки являются отличными источниками магния, минерала, связанного с выработкой серотонина. Перекусите горстью, чтобы поднять себе настроение.Ранее МедикФорум писал о вреде рентгена.

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