Врач Тананакина объяснила, сколько сахара в день может съесть взрослый человек

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сахар

По словам врача-эндокринолога Наталии Тананакиной, предельное допустимое количество сахара в день для взрослого организма – 25 граммов.

Сахар – лучший источник энергии для человеческого организма, он поддерживает хорошее настроение, мозговую активность, и в определенном объеме вполне уместен в повседневном рационе. Врач Тананакина объяснила в комментарии РИАМО, сколько сахара в день может съесть взрослый человек.

Медик отметила, что ежедневно без ущерба для здоровья можно съесть несколько ложек сахара. Речь идет о так называемом добавленном сахаре: том, что мы кладем в чай или кофе, либо содержащемся в составе магазинных продуктов и напитков.

«Всемирная организация здравоохранения рекомендует ограничивать потребление добавленного сахара, не более 25 грамм в день для взрослых, что составляет примерно 6 чайных ложек», - уточнила врач Тананакина.

Специалист предупредила, что регулярное употребление сахара в большем количестве повышает риск ожирения и связанного с ним диабета 2-го типа. Кроме того, избыток данного продукта в рационе негативно отражается на состоянии кровеносных сосудов и сердца.

«Рекомендуется выбирать напитки и продукты, содержащие минимальное количество добавленного сахара», - подчеркнула медик.

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Наталия Тананакина
Наталия Тананакина
Здоровье
врач-эндокринолог
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