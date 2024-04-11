Врач Тананакина рассказала о предельной дозе сахара в сутки, эндокринолог Гуреева назвала 4 вида сладкого, которые не вредят здоровью

«Всемирная организация здравоохранения рекомендует ограничивать потребление добавленного сахара, не более 25 грамм в день для взрослых, что составляет примерно 6 чайных ложек», — сказала Тананакина.

«Также при передозировке существует риск развития диабета 2-го типа, кардиоваскулярных заболеваний, проблем с зубами и других осложнений со здоровьем. Рекомендуется выбирать напитки и продукты, содержащие минимальное количество добавленного сахара», — отметила врач.

"Если речь идет о сахаре, который приносит меньший вред для здоровья, следует учитывать, что употребление сахара в любых продуктах следует сократить к минимуму, особенно простых сахаров и добавленных сахаров. Однако, если выбирать продукты с более благоприятными источниками сахара, то важно употреблять натуральный сахар вместе с клетчаткой", - говорит Строков.

Она добавила, что передозировка сахара может привести к повышенному риску ожирения.В пример Тананакина привела напитки с нулевым содержанием сахара или с его заменителями — такие наиболее предпочтительны.в каких продуктах сахар принесет меньше вреда для здоровья.Фрукты содержат естественный сахар, но они также богаты витаминами, минералами и пищевыми волокнами, что делает их предпочтительным источником сахара по сравнению с добавленными сладостями. Однако, если вы следите за уровнем сахара в крови, вам следует быть осторожным с потреблением фруктов с высоким содержанием сахара, таких как виноград и бананы.Мед содержит естественные сахара и также обладает антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. Однако, он все еще содержит калории, поэтому потребляйте его в умеренных количествах.Сухофрукты содержат витамины, минералы и пищевые волокна, что делает их более питательными, чем многие другие виды сладостей. Однако, они также могут содержать более высокую концентрацию калорий из-за их концентрированного содержания сахара. Тем не менее, они содержат клетчатку, которая стабилизирует уровень сахара в крови.Зефир также содержит сахар, так как его основными ингредиентами являются пектин, сахар и белки яичного белка или желатина.Однако, по сравнению с некоторыми другими сладостями, зефир обычно содержит меньше сахара и калорий.Зефир может быть более предпочтительным вариантом по сравнению с некоторыми другими сладостями из-за его более низкого содержания жира и калорий, а также отсутствия холестерина.Ранее МедикФорум писал о вреде черемши.

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