Врач Филёва: сыпью вокруг рта может проявляться недостаток цинка в организме
Врач Александра Филёва предупредила, что при недостатке цинка человек чаще подвергается инфекциям и страдает от других проблем со здоровьем.
Врач Филёва посоветовала россиянам внимательно следить за тем, чтобы в их рационе присутствовали продукты, содержащие цинк. Заживление ран, нормальная работа иммунной системы – все это зависит от его достатка.
«Цинк должен поступать регулярно, потому что этот микроэлемент не может накапливаться в организме», - поделилась медик с Life.ru.
Филёва подчеркнула, что нужным образом обеспечивать организм цинком может только пища. В условиях постоянного недостатка цинка возможны серьезные последствия в виде частых ОРВИ и других инфекций, проблем с кожей, ослабления и выпадения волос, задержки развития у детей.
Симптомы дефицитного состояния. Александра Филёва подсказала, что недостаток цинка в организме может проявляться сыпью вокруг рта.
«Часто первыми симптомами дефицита выступают кожные проявления, например, сыпь вокруг рта или на других участках кожи».
При внимательном наблюдении можно заметить, что мелкие телесные повреждения в виде ссадин или царапин, ранок, дольше заживают. У женщин значительный недостаток цинка может спровоцировать нарушение менструального цикла, у мужчин – проблемы с фертильностью из-за снижения активности сперматозоидов. В целом нехватка данного микроэлемента негативно сказывается на сексуальной активности, способствуя угнетению либидо и снижению уровня тестостерона.
Кроме того, недостаток цинка в организме провоцирует диарею, проблемы с обонянием и зрением.
«Дефицит цинка может быть связан не только с недостатком микроэлемента в рационе. Например, усваивать его мешают некоторые лекарства и добавки. Также к нему могут привести желудочно-кишечные заболевания, злоупотребление алкоголем, сахарный диабет, ВИЧ-инфекция», - предупредила врач.
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Александра Филёва
Здоровье
врач-эксперт лаборатории «Гемотест»
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