Врач Филёва: сыпью вокруг рта может проявляться недостаток цинка в организме

«Цинк должен поступать регулярно, потому что этот микроэлемент не может накапливаться в организме», - поделилась медик с Life.ru

«Часто первыми симптомами дефицита выступают кожные проявления, например, сыпь вокруг рта или на других участках кожи».

«Дефицит цинка может быть связан не только с недостатком микроэлемента в рационе. Например, усваивать его мешают некоторые лекарства и добавки. Также к нему могут привести желудочно-кишечные заболевания, злоупотребление алкоголем, сахарный диабет, ВИЧ-инфекция», - предупредила врач.

Врач Филёва посоветовала россиянам внимательно следить за тем, чтобы в их рационе присутствовали продукты, содержащие цинк. Заживление ран, нормальная работа иммунной системы – все это зависит от его достатка.Филёва подчеркнула, что нужным образом обеспечивать организм цинком может только пища. В условиях постоянного недостатка цинка возможны серьезные последствия в виде частых ОРВИ и других инфекций, проблем с кожей, ослабления и выпадения волос, задержки развития у детей.Александра Филёва подсказала, что недостаток цинка в организме может проявляться сыпью вокруг рта.При внимательном наблюдении можно заметить, что мелкие телесные повреждения в виде ссадин или царапин, ранок, дольше заживают. У женщин значительный недостаток цинка может спровоцировать нарушение менструального цикла, у мужчин – проблемы с фертильностью из-за снижения активности сперматозоидов. В целом нехватка данного микроэлемента негативно сказывается на сексуальной активности, способствуя угнетению либидо и снижению уровня тестостерона.Кроме того, недостаток цинка в организме провоцирует диарею, проблемы с обонянием и зрением.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие продукты способны влиять на организм как канцерогены , о них подробнее рассказал онколог Иван Карасев.

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