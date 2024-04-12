Врач Кашух: чувство боли в сердце после еды может говорить о гипотензии – когда проверяться?

Боль в груди;

Учащение сердцебиения;

Головокружение.

Слабость.

«Такая гипотензия может быть вариантом нормы, если симптомы мягкие и не влияют на качество жизни. Но если состояние возникает регулярно, лучше показаться врачу, чтобы исключить другие, более опасные заболевания со сходными жалобами», - поделилась медик с « Газетой.Ru ».

Врач Кашух отметила, что иногда приемы пищи вызывают у людей неожиданное ухудшение самочувствия.Что при этом ощущается:Кашух объяснила, что такой дискомфорт и чувство боли в сердце после еды может говорить о постпрандиальной гипотензии – снижении давления вследствие прилива крови к ЖКТ после приема пищи. Подобному изменению бывают особенно сильно подвержены пожилые люди, астеники, люди с диабетом, гипертонией.Врач Кашух дала совет, когда следует забеспокоиться, обратиться к врачу и провериться из-за возникающего после еды изменения самочувствия.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какими симптомами может проявляться опасный для здоровья недостаток цинка в организме.

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