Врач Кашух: чувство боли в сердце после еды может говорить о гипотензии – когда проверяться?
Врач Екатерина Кашух объяснила, почему после еды может возникать дискомфортное состояние с чувство боли в сердце и головокружением.
Врач Кашух отметила, что иногда приемы пищи вызывают у людей неожиданное ухудшение самочувствия.
Что при этом ощущается:
- Боль в груди;
- Учащение сердцебиения;
- Головокружение.
- Слабость.
Врач Кашух дала совет, когда следует забеспокоиться, обратиться к врачу и провериться из-за возникающего после еды изменения самочувствия.
«Такая гипотензия может быть вариантом нормы, если симптомы мягкие и не влияют на качество жизни. Но если состояние возникает регулярно, лучше показаться врачу, чтобы исключить другие, более опасные заболевания со сходными жалобами», - поделилась медик с «Газетой.Ru».
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Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Екатерина Кашух
Здоровье
врач-эксперт лаборатории «Гемотест»
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