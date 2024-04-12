Врач Кашух: чувство боли в сердце после еды может говорить о гипотензии – когда проверяться?

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боль в груди

Врач Екатерина Кашух объяснила, почему после еды может возникать дискомфортное состояние с чувство боли в сердце и головокружением.

Врач Кашух отметила, что иногда приемы пищи вызывают у людей неожиданное ухудшение самочувствия.
Что при этом ощущается:
  • Боль в груди;
  • Учащение сердцебиения;
  • Головокружение.
  • Слабость.
Кашух объяснила, что такой дискомфорт и чувство боли в сердце после еды может говорить о постпрандиальной гипотензии – снижении давления вследствие прилива крови к ЖКТ после приема пищи. Подобному изменению бывают особенно сильно подвержены пожилые люди, астеники, люди с диабетом, гипертонией.

Врач Кашух дала совет, когда следует забеспокоиться, обратиться к врачу  и провериться из-за возникающего после еды изменения самочувствия.
 
«Такая гипотензия может быть вариантом нормы, если симптомы мягкие и не влияют на качество жизни. Но если состояние возникает регулярно, лучше показаться врачу, чтобы исключить другие, более опасные заболевания со сходными жалобами», - поделилась медик с «Газетой.Ru».

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Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Екатерина Кашух
Екатерина Кашух
Здоровье
врач-эксперт лаборатории «Гемотест»
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Теги : боль в груди, прием пищи, Екатерина Кашух