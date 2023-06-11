Врач Кашух: пиво в жару дает дополнительную нагрузку на печень и сердце

«Если незаметно для себя превысить необходимую дозу пива, алкогольная интоксикация на фоне обезвоживания и жары будет выражаться сильнее, а восстановление займет больше времени» - отметила Кашух.

«Пиво, особенно в жару, создает дополнительную нагрузку на печень и сердечно-сосудистую систему», - подчеркнула эксперт.

Питье пива в жару может пагубно сказаться на организме, предупредила врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух. Специалист объяснила, что жаркая погода, провоцирующая повышенную потливость, лишает тело вместе с потовой жидкостью полезные микроэлементы в виде калия, кальция, магния и других. Пиво, будучи алкогольным напитком, стимулирующим позывы к мочеиспусканию, лишь усугубляет процесс потери жидкости и сокращения концентрации важных минеральных веществ.Беседуя с «Газетой.Ru», врач добавила, что пиво вопреки бытующему мнению, не охлаждает в жару. По словам Кашух, под действием алкоголя происходит расширение сосудов. То есть, после употребления спиртного ощущение духоты и чрезмерного тепла не только сохраняется – оно может усиливаться.Медик добавила, что люди с имеющимися болезнями печени и сердца не должны употреблять алкоголь совсем.Также Кашух посоветовала помнить, что пиво – это дополнительные калории. Его регулярное употребление вполне может стать причиной лишнего веса.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему в жару могут отекать ноги

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