Врачи Малышева и Гандельман: лекарства от давления следует пить перед сном, кардиолог Варфоломеев рассказал об исключениях из этого правила

"Лекарства от давления следует принимать согласно рекомендациям врача, обычно в установленное время суток для поддержания стабильного уровня давления в организме. Оптимальное время приема зависит от индивидуальных особенностей пациента и характеристик препарата, но есть некоторые общие рекомендации", - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.

Вечерний прием : многие врачи рекомендуют принимать лекарства от давления вечером перед сном. Это связано с тем, что вечером давление обычно повышается, а принятие лекарства в этот момент помогает предотвратить утренний пик давления.

: многие врачи рекомендуют принимать лекарства от давления вечером перед сном. Это связано с тем, что вечером давление обычно повышается, а принятие лекарства в этот момент помогает предотвратить утренний пик давления. Разделение дозы : в случае, если врач назначил двукратный или трехкратный прием лекарства в течение дня, важно следовать рекомендациям и принимать его в указанные часы, чтобы обеспечить постоянное действие препарата в течение суток.

: в случае, если врач назначил двукратный или трехкратный прием лекарства в течение дня, важно следовать рекомендациям и принимать его в указанные часы, чтобы обеспечить постоянное действие препарата в течение суток. Прием перед едой или после нее : некоторые лекарства рекомендуется принимать перед едой или после нее, в зависимости от их специфики. Это может повлиять на скорость и степень усвоения препарата организмом.

: некоторые лекарства рекомендуется принимать перед едой или после нее, в зависимости от их специфики. Это может повлиять на скорость и степень усвоения препарата организмом. Утренний прием: в случае, если у пациента есть особые инструкции от врача или особенности его заболевания, лекарство может быть назначено для приема утром. Однако это редкость и требует индивидуального подхода к каждому пациенту.

"Важно следовать инструкциям вашего врача и не изменять режим приема лекарств без его согласования. Регулярное и правильное применение лекарств от давления поможет поддерживать стабильный уровень давления и уменьшить риск осложнений", - подчеркивает кардиолог Варфоломеев.

Врачи рекомендуют принимать лекарства, если давление стабильно высокое - более 140 на 90 мм рт.ст.Елена Малышева предупреждает, что в районе 6 утра начинает повышаться уровень кортизола, а вместе с ним - давление. Это время считается наиболее опасным, так как человек спит, не измеряет давление, и возможен гипертонический криз или инсульт.Следующий пик давления приходится на обеденное время и вечер, примерно в 18 часов.Герман Гандельман уточняет, что чтобы предотвратить утренний пик давления, лекарства лучше принимать вечером перед сном. В более спокойное время для сосудов, после сна и днем, прием лекарств может быть практически бессмысленным. Эффективнее всего воздействовать в моменты кризов, следуя рекомендациям врача относительно количества лекарств за день. Важно разработать схему для пиковых моментов повышения давления.Ранее МедикФорум писал о вреде грибов для здоровья.

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