«Энергия, которая приходит в организм с пищей, может тратиться на его потребности – на какие-то химические реакции, на движение, работу сердца, мозга, легких и так далее», - сказала Зухра Павлова радио Sputnik

Врач-эндокринолог Павлова сообщила в интервью, почему люди, которые много едят, могут оставаться стройными и даже худощавыми. Медик отметила, что подобным качеством отличаются обладатели очень активного метаболизма – он может быть врожденной особенностью организма. У людей с таким организмом тело тратит много энергии на осуществление физиологических процессов.В то же время, уточнила врач, ускоренный метаболизм как вариант нормы встречается нечасто. Поэтому нужно иметь в виду: худощавость при обильном рационе может сигнализировать о заболеваниях.Врач Павлова назвала патологические причины отсутствия лишнего веса у тех, кто много ест. Одной из патологий, при которой обмен веществ осуществляется с повышенной скоростью, является тиреотоксикоз (он же гипертиреоз, повышенная функция щитовидной железы). Также подобный эффект могут давать узлы на железе.Кроме того, отсутствие лишнего веса у тех, кто много ест, может объясняться паразитами, глистами. Но обычно при этом наблюдается не просто стройность – человек также плохо выглядит, жалуется на утомление, беспричинно неважное самочувствие. Все это является следствием интоксикации организма теми веществами, которые выделяют паразиты.Вдобавок худощавость, сохраняемая несмотря на хороший аппетит и большие порции еды, может сигнализировать о состояниях, при которых нарушаются процессы нормального переваривания и усвоения пищи в ЖКТ. Такое, например, может происходить при пищевой непереносимости, целиакии, бактериальном дисбалансе в кишечнике, инфекциях, раке.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, могут ли здоровые люди ощущать изжогу после еды или напитков.

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