Доктор Малышева назвала симптом, который говорит об опухоли в мозге, онколог Воробьев рассказал еще о четырех признаках
Врач-терапевт и ведущая программы "Жить Здорово!" Елена Малышева предупредила о возможности острой боли в глазах как следствия наличия новообразования в мозге во время эфира на Первом канале.
Согласно врачу-кардиологу Герману Гандельману, если опухоль начинает прорастать, она может оказывать давление на глаз и смежные нервы, вызывая дискомфортные ощущения. Малышева также указала, что боли в глазах могут также свидетельствовать о мигрени.
Еще одной причиной острой боли в глазах и последующей головной боли может быть гайморит - воспаление гайморовых и фронтальных пазух, расположенных под глазами. Врачи настоятельно рекомендуют обращаться к офтальмологу при появлении боли в глазах. Хирург-офтальмолог Михаил Коновалов отмечает, что сильная тошнота в сочетании с болями в глазах и голове может быть признаком глаукомы, вызванной повышением внутричерепного давления.
В случае игнорирования симптомов может наступить полная слепота, однако проблему можно решить с помощью лазерного восстановления оттока внутриглазной жидкости.
Врач-онколог Андрей Воробьев рассказал специально для МедикФорум на какие еще 5 симптов должны насторожить.
Судороги и изменения в поведении
"Опухоль мозга может вызывать судороги или приводить к изменениям в поведении, настроении и способности к концентрации".
Судороги
Их возникновение может быть связано с раздражением определенных участков мозга опухолью.
Слабость или изменения чувствительности
Опухоль, давящая на определенные части мозга, может привести к слабости или изменениям в чувствительности, обычно на одной стороне тела.
Гормональные изменения
Опухоль может воздействовать на гипофиз или другие эндокринные железы, вызывая гормональные изменения и соответствующие симптомы.
На поздних стадиях опухоль мозга может привести к снижению уровня сознания, вплоть до комы. Включают в себя слабость или паралич в определенных частях тела, затруднения в координации движений и нарушения походки. Могут наблюдаться апатия, депрессия, раздражительность и другие психические расстройства.
"Важно отметить, что эти симптомы могут быть вызваны и другими причинами, поэтому при их возникновении важно обратиться к врачу для диагностики и определения причины. Если вы заметили какие-либо из перечисленных выше симптомов, особенно если они усиливаются или продолжаются, важно немедленно обратиться к врачу для дальнейшей оценки и лечения".
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