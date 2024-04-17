Врач Кореневич: что является более серьезным врагом для сердца, чем жареное и сосиски

«Высокий холестерин и его последствия являются причиной атеросклероза, тромбоза и ранней смерти».

«Есть и работы, согласно которым причина атеросклероза, гипертонии и диабета – это, прежде всего, подтачивающий здоровье хронический стресс, а не продукты питания», - отметила врач Кореневич.

«Кортизол - гормон стресса - вызывает повышение холестерина, сахара, давления, провоцируя проблемы со здоровьем. Поэтому важно работать с затяжным стрессом, избавляться от него», - заявила медик.

Общеизвестно, что на состояние сердца негативно влияет повышенный уровень холестерина. Обычно с этим связывают нездоровый, несбалансированный рацион. Но кардиолог Кореневич констатировала в Telegram-канале, что существует более серьезный враг для сердца, чем жареное и сосиски.Врач предупредила:По слова медика, увлеченность человека едой, богатой насыщенным жиром и трансжирами, действительно влияет на увеличение уровня «плохого» холестерина. В то же время существуют данные, свидетельствующие о большей опасности для сердечно-сосудистой системы такого явления как стресс – именно он является более серьезным врагом для сердца, чем жареное и сосискиМедик подчеркнула, что значение питания для сердца нивелируется, если человек постоянно находится в стрессе. Кардиолог призналась, что в ее практике было немало случаев, когда серьезные проблемы с сердцем (включая атеросклероз и повышенный холестерин) наблюдались у людей, которые не ели мясо, не имели лишнего веса, достаточно двигались. Врач пояснила, что высокий холестерин и подверженность инфарктам у таких пациентов связана, прежде всего, с негативным воздействием стресса. Организм при этом активно вырабатывает гормон кортизол, который определенным образом влияет на печень, стимулируя ее работу по производству «плохого» холестерина. Такое может происходить, даже если рацион состоит исключительно из полезной пищи и овощей.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, в каком количестве можно есть мясо

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.