Кардиолог Кореневич: яичница с беконом на завтрак опасна для сердца и сосудов, врач Варфоломеев назвал 3 здоровых альтернативы

"В обработанных продуктах, таких как колбаса и бекон, нет ничего полезного, но если вы постоянно испытываете стресс, то, что вы едите, теряет значение," - добавила доктор.

"Существует множество вариантов полезных завтраков, способствующих здоровью сердца и сосудов".

Овсянка с ягодами и орехами

Яичный омлет с овощами

"Приготовление яичного омлета с добавлением овощей, таких как помидоры, шпинат или перец, обеспечит организм витаминами и минералами".

Гречневая каша с йогуртом и фруктами

"Добавление нежирного йогурта и свежих фруктов придает завтраку дополнительную порцию белка и антиоксидантов".

Авокадо-тост

Фруктовый смузи

"Эти завтраки богаты питательными веществами, которые могут помочь поддерживать здоровье сердца и сосудов. Важно также учитывать общее разнообразие питания и соблюдать умеренность в потреблении продуктов", - говорит Варфоломеев.

Особенно это относится к жареным яйцам, а также к добавленным ингредиентам, таким как бекон и сосиски. Кроме того, избыток соусов и соли в блюдах также оказывает негативное воздействие на здоровье.Даже у человека, следящего за своим питанием, стресс может повысить уровень холестерина. Это связано с гормоном кортизолом, который, помимо уровня холестерина, также влияет на уровень сахара в крови и оказывает негативное воздействие на общее состояние сердца,о самых полезных завтраках для сердца и сосудов.Овсянка содержит растворимые волокна, которые помогают снизить уровень холестерина в крови. Добавление свежих ягод, таких как клубника, черника или ежевика, обогащает завтрак антиоксидантами, а орехи добавляют полезных жирных кислот, таких как омега-3.Яйца — отличный источник белка, который является важным элементом здорового питания для сердца.Гречневая каша богата питательными веществами, такими как белок, калий и магний, которые благоприятно влияют на сердечно-сосудистую систему.Авокадо содержит здоровые жиры, которые могут помочь снизить уровень "плохого" холестерина в крови. Попробуйте нарезать авокадо и положить его на цельный зерновой тост, добавив сверху помидоры и листья шпината для дополнительной питательности.Смузи на основе свежих фруктов и овощей — это отличный способ получить порцию витаминов и антиоксидантов. Вы можете сочетать любимые фрукты, такие как бананы, ягоды и манго, с овощами, такими как шпинат или кресс-салат, для приготовления вкусного и полезного завтрака.Ранее МедикФорум писал о проблеме нехватки магния.

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