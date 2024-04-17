Врач Утюмова: брокколи самый полезный овощ, нутрициолог Строков призвал есть брюссельскую капусту из-за высокого содержания белка





"В 100 граммах данного продукта содержится почти полная дневная норма витаминов С и K. Витамин C играет важную роль в регулировании функций нервной системы и активации работы эндокринных желез. Он также участвует в формировании устойчивости к стрессу, поскольку действует как антиоксидант и регулятор синтеза медиаторов в организме. Благодаря своим антиоксидантным свойствам, витамин C также способствует функционированию иммунной системы", — рассказала гастроэнтеролог.

"Сравнивая брокколи и брюссельскую капусту, оба овоща являются ценным источником питательных веществ и имеют много общих полезных свойств. Однако в некоторых аспектах они различаются: например, брокколи обычно содержит больше витамина С, а брюссельская капуста более богата витамином K. В общем, оба овоща являются отличным дополнением к здоровому рациону и могут быть включены в разнообразные блюда для обеспечения организма необходимыми питательными веществами. Мне больше импонирует брюссельская капуста поскольку в ней больше белка", - говорит Строков.

Витамин K необходим для свертывания крови и укрепления костной ткани — он повышает их плотность, что укрепляет и, таким образом, снижает риск переломов. Кроме того, брокколи, богатый этим витамином, содержит кальций и магний, необходимые для формирования костной ткани.Брокколи также является богатым источником клетчатки, что способствует насыщению организма и улучшает функционирование желудочно-кишечного тракта. Кроме того, оно содержит лютеин, растительный пигмент, необходимый для здоровья глаз и капилляров. Брокколи также богат каротиноидами, которые поддерживают остроту зрения и повышают чувствительность глаз к яркому свету. Эти вещества также помогают нейтрализовать воздействие свободных радикалов, которые могут повредить сетчатку глаза, —так как считает ее такой же полезной.Брюссельская капуста, подобно брокколи, является ценным источником питательных веществ и имеет ряд полезных свойств для здоровья.брюссельская капуста содержит витамины С, К, A, фолиевую кислоту и минералы, такие как калий, марганец и железо. Эти витамины и минералы играют ключевую роль в поддержании здоровья иммунной системы, костей, крови и зрения.брюссельская капуста обладает высоким содержанием антиоксидантов, таких как каротиноиды и флавоноиды, которые помогают защищать клетки от повреждений, вызванных свободными радикалами, и снижают риск развития различных заболеваний.это овощ богат клетчаткой, что способствует нормальной работе пищеварительной системы, улучшает перистальтику кишечника и помогает поддерживать здоровый вес.некоторые исследования показывают, что регулярное употребление брюссельской капусты может помочь снизить воспаление в организме, что особенно важно для людей, страдающих от воспалительных заболеваний, таких как артрит.Ранее МедикФорум писал о причинах рака кишечника.

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