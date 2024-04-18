Врач Денисова: болгарский перец, петрушка и свекла помогут гипертоникам, кардиолог Варфоломеев добавил в список еще 5 продуктов

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Врач Денисова: болгарский перец, петрушка и свекла помогут гипертоникам, кардиолог Варфоломеев добавил в список еще 5 продуктов


В интервью aif.ru диетолог Наталья Денисова предложила гипертоникам обогатить свой рацион картофелем, болгарским перцем, петрушкой и свеклой.


Она подчеркнула, что вареный картофель способствует снижению артериального давления и уменьшению риска сердечно-сосудистых заболеваний благодаря высокому содержанию калия. Потребление двух-трех картофелей в день может удовлетворить более половины дневной потребности в этом важном элементе.

Денисова также отметила преимущества болгарского перца, который, будучи богатым калием, поддерживает баланс воды и солей и обеспечивает нормальное функционирование мышц. Петрушка, в свою очередь, способствует снижению артериального давления и уменьшению вздутия живота. Она является одним из лидеров среди зеленых культур по содержанию витамина С и благотворно влияет на состояние кровеносных сосудов.

Что касается свеклы, то, по словам Денисовой, ее полезные свойства для гипертоников были обнаружены относительно недавно, в 2008 году. Исследования показали, что свекольный сок способен снижать артериальное давление и улучшать упругость сосудов, тем самым замедляя развитие гипертонии и атеросклероза.

"Бананы, батат, шпинат, брокколи, арбуз, апельсины и авокадо - все они богаты калием, который помогает снизить артериальное давление", - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.

Варфоломеев перечислил  какие еще продукты следует включить в рацион гипертоникам.

Миндаль и другие орехи 

Орехи, особенно миндаль, богаты магнием и здоровыми жирами, которые могут помочь снизить давление.

Овес и цельнозерновые продукты

Овсянка и другие цельнозерновые продукты содержат растворимые волокна, которые могут помочь снизить холестерин и артериальное давление.

Рыба

"Жирная рыба, такая как лосось, сардины и треска, богата омега-3 жирными кислотами, которые способствуют здоровью сердца и могут помочь снизить давление".

Чеснок

Чеснок содержит алицин, который может помочь расслабить сосуды и снизить артериальное давление.

Фрукты и ягоды

Ягоды, такие как черника и клюква, а также фрукты, такие как яблоки, груши и гранаты, содержат антиоксиданты и фитонутриенты, которые способствуют здоровью сердца и могут помочь снизить давление.

"Помните, что важно умеренное употребление этих продуктов в рамках сбалансированной диеты, а также следование рекомендациям вашего врача", - советует врач-кардиолог.



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