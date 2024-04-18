Врач Денисова: болгарский перец, петрушка и свекла помогут гипертоникам, кардиолог Варфоломеев добавил в список еще 5 продуктов

"Бананы, батат, шпинат, брокколи, арбуз, апельсины и авокадо - все они богаты калием, который помогает снизить артериальное давление", - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.

"Жирная рыба, такая как лосось, сардины и треска, богата омега-3 жирными кислотами, которые способствуют здоровью сердца и могут помочь снизить давление".

"Помните, что важно умеренное употребление этих продуктов в рамках сбалансированной диеты, а также следование рекомендациям вашего врача", - советует врач-кардиолог.

Она подчеркнула, что вареный картофель способствует снижению артериального давления и уменьшению риска сердечно-сосудистых заболеваний благодаря высокому содержанию калия. Потребление двух-трех картофелей в день может удовлетворить более половины дневной потребности в этом важном элементе.Денисова также отметила преимущества болгарского перца, который, будучи богатым калием, поддерживает баланс воды и солей и обеспечивает нормальное функционирование мышц. Петрушка, в свою очередь, способствует снижению артериального давления и уменьшению вздутия живота. Она является одним из лидеров среди зеленых культур по содержанию витамина С и благотворно влияет на состояние кровеносных сосудов.Что касается свеклы, то, по словам Денисовой, ее полезные свойства для гипертоников были обнаружены относительно недавно, в 2008 году. Исследования показали, что свекольный сок способен снижать артериальное давление и улучшать упругость сосудов, тем самым замедляя развитие гипертонии и атеросклероза.Орехи, особенно миндаль, богаты магнием и здоровыми жирами, которые могут помочь снизить давление.Овсянка и другие цельнозерновые продукты содержат растворимые волокна, которые могут помочь снизить холестерин и артериальное давление.Чеснок содержит алицин, который может помочь расслабить сосуды и снизить артериальное давление.Ягоды, такие как черника и клюква, а также фрукты, такие как яблоки, груши и гранаты, содержат антиоксиданты и фитонутриенты, которые способствуют здоровью сердца и могут помочь снизить давление.Ранее МедикФорум писал о том, почему нельзя пить кофе натощак.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.