Психолог Крымова: режим сна и физические нагрузки помогают повысить стрессоустойчивость
По словам психолога Елены Крымовой, развитие стрессоустойчивости является полезным навыком для сохранения хорошего психического здоровья.
Психолог Крымова посоветовала учиться умению переносить стресс. Это помогает не допускать развития дистресса с постоянным напряжением и тревогой, который может вести к физическим и психическим проблемам.
«Каждый человек может развить стрессоустойчивость, несмотря на исходные данные. Это психологический навык, который помогает быстрее приспосабливаться к различным обстоятельствам», - сказала специалист в комментарии МИР 24.
Елена Крымова проинформировала, что повысить стрессоустойчивость помогает налаженный режим сна, когда человек укладывается спать и просыпается в одно время. Сон должен быть достаточно продолжительным: порядка 7 или 8 часов ежедневно.
Также повысить стрессоустойчивость помогают регулярные физические нагрузки. Психолог Крымова посоветовала уделять хотя бы немного времени в день прогулкам, йоге, растяжке, зарядке – пусть это даже занимает всего 15 минут.
Еще один способ – ведение дневника, в котором следует фиксировать свои мысли и чувства.
Помимо того, Елена Крымова назвала полезным для развития стрессоустойчивости прослушивание музыки и медитации.
«Достаточно на 10 минут сфокусироваться на своем дыхании»», - добавила она.
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Елена Крымова
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психолог
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