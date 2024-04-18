Психолог Крымова: режим сна и физические нагрузки помогают повысить стрессоустойчивость

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стресс

По словам психолога Елены Крымовой, развитие стрессоустойчивости является полезным навыком для сохранения хорошего психического здоровья.

Психолог Крымова посоветовала учиться умению переносить стресс. Это помогает не допускать развития дистресса с постоянным напряжением и тревогой, который может вести к физическим и психическим проблемам.

«Каждый человек может развить стрессоустойчивость, несмотря на исходные данные. Это психологический навык, который помогает быстрее приспосабливаться к различным обстоятельствам», - сказала специалист в комментарии МИР 24.

Елена Крымова проинформировала, что повысить стрессоустойчивость помогает налаженный режим сна, когда человек укладывается спать и просыпается в одно время. Сон должен быть достаточно продолжительным: порядка 7 или 8 часов ежедневно.

Также повысить стрессоустойчивость помогают регулярные физические нагрузки. Психолог Крымова посоветовала уделять хотя бы немного времени в день прогулкам, йоге, растяжке, зарядке – пусть это даже занимает всего 15 минут.

Еще один способ – ведение дневника, в котором следует фиксировать свои мысли и чувства.

Помимо того, Елена Крымова назвала полезным для развития стрессоустойчивости прослушивание музыки и медитации.

«Достаточно на 10 минут сфокусироваться на своем дыхании»», - добавила она.

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Елена Крымова
Елена Крымова
Здоровье
психолог
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Теги : стресс, советы специалистов, Елена Крымова
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