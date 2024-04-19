Врач Чухачева: усилитель вкуса глутамат натрия может быть полезен, чтобы оздоровить диету

«Он может повысить качество диеты. Например, глутамат можно добавить в заправку к овощному блюду для улучшения вкуса, что будет способствовать увеличению количества клетчатки в рационе», - поделилась диетолог.

«Глутамат представляет собой натриевую соль обычной глутаминовой аминокислоты, которая естественным образом присутствует в нашем организме и продуктах, например помидорах, сыре, в богатой белком пище. Сам глутамат натрия получают путем ферментации крахмала, сахарной свеклы, сахарного тростника или патоки», - объяснила нутрициолог.

О глутамате натрия слышали многие – он используется в качестве пищевой добавки, усиливающей мясной вкус, и часто содержится в готовых продуктах или еде быстрого приготовления. Кроме того, широко применяется как приправа к блюдам азиатской кухни.Будучи усилителем вкуса, глутамат натрия подвергается критике: с его использованием связывают появление ряда патологий, включая астму, набор веса, диабет, опухоли. Но врач Чухачева отметила в комментарии « Газете.Ru », что на самом деле убедительных доказательств негативного воздействия глутамата натрия на человеческий организм нет, а доказательства его вреда были получены в испытаниях на животных с использованием крайне высоких доз.Чухачева указала на то, то усилитель вкуса глутамат натрия может быть полезен, чтобы оздоровить диету.В свою очередь, нутрициолог Елена Давыдова обратила внимание на то, что глутамат натрия отличается более низким содержанием натрия по сравнению с поваренной солью. При избытке натрия в рационе возникают риски гипертонии, нарушений работы сердца и мозга, а применение глутамата позволяет снизить его содержание в повседневном меню.Давыдова заявила, что вопрос опасности этого усилителя вкуса изучался во многих исследованиях, его употребление в умеренной дозировке эксперт считает безопасным для организма.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что онколог Антон Иванов назвал ограниченное употребление красного мяса одним из способов улучшить защиту организма от рака

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