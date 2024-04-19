Врач Мясников: сладкое и копчености провоцируют боль в суставах, врач Строков призвал есть рыбу и пить зеленый чай для профилактики

"Продукты можно разделить на те, которые вызывают воспаления, и те, которые, наоборот, способствуют их снятию", — пояснил Мясников.

"А вот сладости, наоборот, могут стать провокаторами воспалений", — подчеркнул он.

"Некоторые продукты могут быть особенно полезны для здоровья суставов", - говорит Врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.

Лосось и другие морские рыбы, богатые омега-3 жирными кислотами, которые могут помочь снизить воспаление в суставах и уменьшить риск развития ревматоидного артрита.

богатые омега-3 жирными кислотами, которые могут помочь снизить воспаление в суставах и уменьшить риск развития ревматоидного артрита. Фрукты и овощи, такие как апельсины, клубника, шпинат и брокколи, содержат антиоксиданты и витамин С, которые помогают защитить суставы от повреждений и снизить воспаление.

содержат антиоксиданты и витамин С, которые помогают защитить суставы от повреждений и снизить воспаление. Оливковое масло, известное своими противовоспалительными свойствами, может помочь снизить боли в суставах и улучшить подвижность.

известное своими противовоспалительными свойствами, может помочь снизить боли в суставах и улучшить подвижность. Орехи и семена содержат витамин E, который помогает уменьшить воспаление в суставах и поддерживает здоровье хрящей.

содержат витамин E, который помогает уменьшить воспаление в суставах и поддерживает здоровье хрящей. Зеленый чай, богатый антиоксидантами, может помочь снизить воспаление и замедлить разрушение суставов.

богатый антиоксидантами, может помочь снизить воспаление и замедлить разрушение суставов. Куркума, содержащая куркумин, имеет мощные противовоспалительные свойства и может помочь снизить боли в суставах при ревматоидном артрите и остеоартрозе.

содержащая куркумин, имеет мощные противовоспалительные свойства и может помочь снизить боли в суставах при ревматоидном артрите и остеоартрозе. Молочные продукты, такие как йогурт и творог, богатые кальцием и витамином D, помогают поддерживать здоровье костей и суставов.

"Включение этих продуктов в рацион может помочь поддерживать здоровье суставов и снижать риск развития суставных заболеваний", - говорит врач.

По его словам, фрукты, овощи, морская рыба и молочные продукты помогают смягчить воспалительные процессы.Мясников отметил, что поедание излишне большого количества сладкого может привести к появлению болей в суставах. Этот неприятный симптом может возникнуть в результате употребления жареных продуктов, копченостей, колбас и красного мяса, добавил он.Строков перечислил продукты, которые обязательно нужно включить в рацион, чтобы сохранить суставы здоровыми.Однако всегда лучше обсудить изменения в диете с врачом, особенно если у вас уже есть проблемы с суставами.Ранее МедикФорум писал о пользе сыра и рыбы при депрессии.

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