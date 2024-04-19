Врач Мясников: сладкое и копчености провоцируют боль в суставах, врач Строков призвал есть рыбу и пить зеленый чай для профилактики
Врач и телеведущий Александр Мясников подчеркнул в эфире программы "О самом главном" на канале "Россия 1", что частое потребление сладких продуктов может спровоцировать появление болей в суставах. Свежий выпуск передачи, в котором медик предостерегает россиян от неприятных последствий этой распространенной привычки, доступен на платформе "Смотрим".
"Продукты можно разделить на те, которые вызывают воспаления, и те, которые, наоборот, способствуют их снятию", — пояснил Мясников.
По его словам, фрукты, овощи, морская рыба и молочные продукты помогают смягчить воспалительные процессы.
"А вот сладости, наоборот, могут стать провокаторами воспалений", — подчеркнул он.
Мясников отметил, что поедание излишне большого количества сладкого может привести к появлению болей в суставах. Этот неприятный симптом может возникнуть в результате употребления жареных продуктов, копченостей, колбас и красного мяса, добавил он.
"Некоторые продукты могут быть особенно полезны для здоровья суставов", - говорит Врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.
Строков перечислил продукты, которые обязательно нужно включить в рацион, чтобы сохранить суставы здоровыми.
Вот несколько из них:
- Лосось и другие морские рыбы, богатые омега-3 жирными кислотами, которые могут помочь снизить воспаление в суставах и уменьшить риск развития ревматоидного артрита.
- Фрукты и овощи, такие как апельсины, клубника, шпинат и брокколи, содержат антиоксиданты и витамин С, которые помогают защитить суставы от повреждений и снизить воспаление.
- Оливковое масло, известное своими противовоспалительными свойствами, может помочь снизить боли в суставах и улучшить подвижность.
- Орехи и семена содержат витамин E, который помогает уменьшить воспаление в суставах и поддерживает здоровье хрящей.
- Зеленый чай, богатый антиоксидантами, может помочь снизить воспаление и замедлить разрушение суставов.
- Куркума, содержащая куркумин, имеет мощные противовоспалительные свойства и может помочь снизить боли в суставах при ревматоидном артрите и остеоартрозе.
- Молочные продукты, такие как йогурт и творог, богатые кальцием и витамином D, помогают поддерживать здоровье костей и суставов.
"Включение этих продуктов в рацион может помочь поддерживать здоровье суставов и снижать риск развития суставных заболеваний", - говорит врач.
Однако всегда лучше обсудить изменения в диете с врачом, особенно если у вас уже есть проблемы с суставами.
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