Диетолог Казачкова: вредную еду не стоит есть чаще раза в две недели, врач Гуреева рекомендует полностью отказаться от переработанной еды

"Отказ от фастфуда, ультрапереработанной пищи и полуфабрикатов имеет множество причин, связанных с их негативным воздействием на здоровье".

"Эти продукты часто содержат избыточное количество сахара, соли и насыщенных жиров, что может привести к развитию ожирения, сахарного диабета, гипертонии и других заболеваний".

"Некоторые исследования показывают, что употребление фастфуда и ультрапереработанной пищи может увеличить риск развития рака, особенно рака желудка, кишечника и печени", - говорит Гуреева.

По ее словам, избыток жиров, соли и сахара в рационе может негативно сказаться на сердечно-сосудистой системе и увеличить риск ожирения. Тем не менее, раз в две недели можно позволить себе что-то не слишком полезное. Однако важно контролировать калорийность пищи в тот день, чтобы избежать излишнего переедания.Чтобы смягчить вред от фастфуда и другой неполезной еды, полезно употреблять овощи и фрукты. Они содержат клетчатку, которая способна частично абсорбировать вредные трансжиры. Более того, клетчатка полезна для кишечной микрофлоры, которая играет важную роль в переработке несовсем здоровой пищи.почему она рекомендует полностью отказаться от фастфуда, полуфабрикатов и ультрапереработанной еды.Фастфуд и ультрапереработанная пища обычно содержат большое количество добавок, консервантов, красителей и ароматизаторов, которые могут быть вредны для органов и систем организма при длительном употреблении.Фастфуд и ультрапереработанная пища часто бедны в питательных веществах, таких как витамины, минералы и антиоксиданты, необходимые для поддержания здоровья.Регулярное потребление фастфуда и ультрапереработанной пищи может увеличить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, таких как инфаркт миокарда, атеросклероз и гипертония.Отказ от такой пищи в пользу более здорового и сбалансированного рациона, основанного на натуральных продуктах, овощах, фруктах, орехах, зернах и белковых источниках, поможет поддерживать здоровье и предотвращать развитие множества заболеваний.Ранее МедикФорум писал о полезных кашах для кишечника.

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