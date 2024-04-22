Хирург Умнов: магазинный шашлык в маринаде может стать причиной отравления и тромбов

«За время нахождения в магазине мясо может испортиться, и, чтобы сгладить процессы распада в продукте, производители могут добавлять в маринад много всего: от килограммов соли и литров уксуса до стабилизаторов, красителей, консервантов и другой «полезной» химии», - поделился мнением Умнов.

«Человек может потерять большое количество жидкости из-за увеличения мочеотделения, что повышает риск гипертонического криза и тромбообразования», - констатировал хирург Умнов.

Хирург Александр Умнов заявил в комментарии NEWS.ru , что заманчивое на первый взгляд блюдо – шашлык в разнообразных маринадах, продающийся в магазине, – может стать причиной опасных проблем со здоровьем. Медик отметил, что в маринад для мяса производители могут добавлять много нежелательных и вредных для организма веществ.Хирург констатировал, что пристрастие к магазинному шашлыку, мясо для которого мариновалось в подобных соусах, может провоцировать развитие таких патологий как артериальная гипертензия, язвенная болезнь, панкреатит.Кроме того, добавил Умнов, поедание магазинного шашлыка в маринаде может стать причиной отравления. Такому отравлению организм подвергается из-за воздействия токсинов, возникающих в результате окисления упаковки, которое происходит под воздействием на нее химических ингредиентов и уксуса. Врач предостерег: отравиться при этом можно очень сильно, вплоть до возникновения состояния, когда развиваются почечная и печеночная недостаточность.Вдобавок магазинный шашлык в маринаде может стать причиной тромбов в связи с тем, что его добавки стимулируют мочеиспускание и сгущение крови.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие продукты заставляют организм быстро засахариваться

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.