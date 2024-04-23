Врач Королева: закрутки с овощами повышают риск онкологии, нутрициолог Строков призвал не боятся квашенной капусты и маринованных помидоров

Популярные в России закрутки с овощами могут оказаться опасными для здоровья. Приготовление из консервированных продуктов, подвергшихся обработке нитратами, может увеличить риск развития рака желудка и пищевода, предупредила доктор медицинских наук, врач-диетолог Маргарита Королева в разговоре с Общественной службой новостей.







В консервированных продуктах, которые прошли обработку химикатами, нитраты могут превращаться в нитриты. Эти вещества являются одними из самых опасных с точки зрения возможного развития онкологических заболеваний, подчеркнула Королева.





"Поэтому людям с рисками по онкологическим заболеваниям не рекомендуется употреблять такие продукты в рационе", — отметила она, добавив, что это относится как к промышленным, так и к домашним консервам.



Если закрутки содержат много соли и уксуса, они могут спровоцировать гипертоническую болезнь и нарушить работу ЖКТ. Поэтому их употребление не рекомендуется людям со слабым здоровьем, отметила диетолог.



Еще большую опасность представляют нарушения, допущенные при приготовлении таких заготовок – в этом случае они могут стать источником размножения ботулотоксинов и бактерий, вызывающих кишечные инфекции. Поэтому важно соблюдать требования по стерилизации и пастеризации посуды, овощей и другим правилам, подчеркнула врач.





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