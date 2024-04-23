Врач Королева: закрутки с овощами повышают риск онкологии, нутрициолог Строков призвал не боятся квашенной капусты и маринованных помидоров
Популярные в России закрутки с овощами могут оказаться опасными для здоровья. Приготовление из консервированных продуктов, подвергшихся обработке нитратами, может увеличить риск развития рака желудка и пищевода, предупредила доктор медицинских наук, врач-диетолог Маргарита Королева в разговоре с Общественной службой новостей.
В консервированных продуктах, которые прошли обработку химикатами, нитраты могут превращаться в нитриты. Эти вещества являются одними из самых опасных с точки зрения возможного развития онкологических заболеваний, подчеркнула Королева.
"Поэтому людям с рисками по онкологическим заболеваниям не рекомендуется употреблять такие продукты в рационе", — отметила она, добавив, что это относится как к промышленным, так и к домашним консервам.
Если закрутки содержат много соли и уксуса, они могут спровоцировать гипертоническую болезнь и нарушить работу ЖКТ. Поэтому их употребление не рекомендуется людям со слабым здоровьем, отметила диетолог.
Еще большую опасность представляют нарушения, допущенные при приготовлении таких заготовок – в этом случае они могут стать источником размножения ботулотоксинов и бактерий, вызывающих кишечные инфекции. Поэтому важно соблюдать требования по стерилизации и пастеризации посуды, овощей и другим правилам, подчеркнула врач.
Врач-нутрициолог Игорь Строков рассказал специально для МедикФорум, о том, какие консервированные овощи полезнее.
"Есть несколько видов консервированных или засоленных овощей, которые могут быть полезными, если употреблять их с умеренностью и в соответствии с рекомендациями специалистов", - говорит Строков.
Квашеная капуста
Этот продукт богат пребиотиками и пробиотиками, которые способствуют здоровью кишечника и иммунной системы.
Оливки
Оливки содержат мононенасыщенные жиры, которые полезны для сердечно-сосудистой системы, а также витамины и антиоксиданты.
Маринованные огурцы
Огурцы могут быть богаты витамином К, а также содержать небольшое количество кальция и магния.
Маринованный перец
Перец богат витамином С, который полезен для иммунной системы, а также содержит капсаицин, который может помочь улучшить обмен веществ.
Маринованные помидоры
Помидоры являются хорошим источником витамина С, калия и лицопина, который является мощным антиоксидантом.
"Однако важно помнить, что эти продукты могут содержать большое количество соли и добавок, поэтому их следует употреблять с умеренностью. Лучше всего выбирать продукты с низким содержанием соли или предпочитать домашнее консервирование, чтобы контролировать состав и содержание добавок", - объясняет Строков.
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