"Частые ночные пробуждения могут быть вызваны различными причинами, включая физиологические, психологические и окружающие факторы", - говорит врач общей практики Татьяна Захарова специально для МедикФорум.

"Действительно, эмоциональные переживания и тревога могут мешать нормальному сну, приводя к частым пробуждениям в течение ночи", - подтверждает слова Ковальзована врач Захарова.

"Употребление алкоголя или никотина перед сном может нарушить нормальный сон и привести к пробуждениям в ночное время".

"Важно учитывать индивидуальные особенности каждого человека и обращаться к специалисту, если частые ночные пробуждения становятся постоянной проблемой и мешают нормальному образу жизни", - советует Захарова.

Для преодоления эмоциональных стрессов могут помочь успокоительные средства и добавки для сна, доступные в аптеках, отметил специалист.Он также подчеркнул значимость соблюдения регулярного режима сна, поскольку необычные сроки засыпания в выходные могут нарушить сон в будни. Ковальзон предупредил, что не следует прибегать к снотворным препаратам при внезапных ночных пробуждениях.Сомнолог порекомендовал при обнаружении бессонницы попробовать отвлечься, почитать книгу или прогуляться, так как это может помочь улучшить сон. В дополнение к эмоциональным стрессам, причиной ночных пробуждений могут быть избыточный сон и возрастные изменения, особенно у пожилых людей. Ковальзон посоветовал адаптироваться к изменениям в организме и, при необходимости, регулировать время сна.Некоторые медицинские состояния, такие как боли, диспноэ и чувство дискомфорта, могут мешать сну и приводить к частым пробуждениям.Постоянное беспокойство о том, что человек не сможет заснуть или не выспится, может стать самоисполняющимся пророчеством, вызывая бессонницу и частые пробуждения.Шум, свет и другие факторы окружающей среды, такие как неправильная температура или удобство кровати, могут также способствовать пробуждениям в ночное время.Употребление пищи или напитков, содержащих кофеин или сахар, особенно ближе к ночи, может нарушить сон и привести к частым пробуждениям.Ранее МедикФорум писал о вреде сладких йогуртов.

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