Врач Михалева: бутерброды с колбасой и хлопья - самые вредные завтраки, диетолог Пономарева рассказала о пяти самых полезных завтраках
Утренний прием пищи включает в себя множество вариантов, но не все из них являются одинаково полезными, утверждает российский врач-эндокринолог и диетолог Оксана Михалева. Она подчеркивает, что определенные продукты, которые обычно считаются популярными для завтрака, могут на самом деле быть вредными для здоровья.
Например, яичница с беконом и каши быстрого приготовления, по мнению специалиста, не являются самым здоровым выбором для завтрака. Бутерброды с белым хлебом, колбасой или сыром также не рекомендуются, так как они обладают высокой калорийностью и низкой пищевой ценностью.
Вместо этого, Михалева советует выбирать полезные бутерброды из цельнозернового хлеба, запеченной индейки, овощей и творожного сыра. Что касается хлопьев, мюсли и гранол, то они также не рекомендуются для утреннего приема пищи, поскольку, несмотря на то что они могут содержать витамины и минералы, большинство из них теряются в результате процесса приготовления и добавляются химически в конце технологического процесса.
Эндокринолог также предупреждает, что яичница-глазунья с беконом или сосисками на завтрак может способствовать набору лишнего веса и повышению риска желчнокаменной болезни из-за высокого содержания калорий и жиров. Каша быстрого приготовления, в свою очередь, содержит большое количество простых углеводов, но недостаточно витаминов, минералов и клетчатки, что приводит к быстрому повышению уровня сахара и инсулина в крови.
Врач-диетолог Василиса Пономарева назвала специально для МедикФорум 5 лучших варианта завтрака.
Овсянка с ягодами и орехами
"Овсянка содержит много клетчатки и имеет низкий гликемический индекс, что помогает контролировать уровень сахара в крови", - говорит Пономарева.
Добавление свежих ягод и орехов придает этому завтраку больше витаминов, минералов и здоровых жиров.
Яичница с овощами
Яичница является отличным источником белка, который помогает ощущению насыщения и поддерживает стабильный уровень сахара в крови. Добавление овощей, таких как шпинат, помидоры и перцы, увеличивает содержание клетчатки и витаминов.
Творожная запеканка с ягодами
"Творог богат белком, кальцием и другими питательными веществами. Запекание его с ягодами добавляет вкуса и антиоксидантов, которые полезны для сердечно-сосудистого здоровья".
Цельнозерновые тосты с авокадо
Цельнозерновые тосты содержат много клетчатки и имеют низкий гликемический индекс. Авокадо богато здоровыми жирами, которые помогают снизить уровень холестерина и поддерживать здоровье сердца.
Гречневая каша с йогуртом и орехами
"Гречка богата питательными веществами и имеет низкий гликемический индекс. Добавление йогурта и орехов увеличивает содержание белка и здоровых жиров, делая этот завтрак идеальным выбором для контроля уровня сахара и давления".
Ранее МедикФорум писал о вреде сладких йогуртов.
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