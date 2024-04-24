Врач Михалева: бутерброды с колбасой и хлопья - самые вредные завтраки, диетолог Пономарева рассказала о пяти самых полезных завтраках

Овсянка с ягодами и орехами

"Овсянка содержит много клетчатки и имеет низкий гликемический индекс, что помогает контролировать уровень сахара в крови", - говорит Пономарева.

Яичница с овощами

Творожная запеканка с ягодами

"Творог богат белком, кальцием и другими питательными веществами. Запекание его с ягодами добавляет вкуса и антиоксидантов, которые полезны для сердечно-сосудистого здоровья".

Цельнозерновые тосты с авокадо

Гречневая каша с йогуртом и орехами

"Гречка богата питательными веществами и имеет низкий гликемический индекс. Добавление йогурта и орехов увеличивает содержание белка и здоровых жиров, делая этот завтрак идеальным выбором для контроля уровня сахара и давления".

Например, яичница с беконом и каши быстрого приготовления, по мнению специалиста, не являются самым здоровым выбором для завтрака.также не рекомендуются, так как они обладают высокой калорийностью и низкой пищевой ценностью.Вместо этого, Михалева советует выбирать полезные бутерброды из цельнозернового хлеба, запеченной индейки, овощей и творожного сыра. Что касается хлопьев, мюсли и гранол, то они также не рекомендуются для утреннего приема пищи, поскольку, несмотря на то что они могут содержать витамины и минералы, большинство из них теряются в результате процесса приготовления и добавляются химически в конце технологического процесса.Эндокринолог также предупреждает, что яичница-глазунья с беконом или сосисками на завтрак может способствоватьКаша быстрого приготовления, в свою очередь, содержит большое количество простых углеводов, но недостаточно витаминов, минералов и клетчатки, что приводит к быстрому повышению уровня сахара и инсулина в крови.5 лучших варианта завтрака.Добавление свежих ягод и орехов придает этому завтраку больше витаминов, минералов и здоровых жиров.Яичница является отличным источником белка, который помогает ощущению насыщения и поддерживает стабильный уровень сахара в крови. Добавление овощей, таких как шпинат, помидоры и перцы, увеличивает содержание клетчатки и витаминов.Цельнозерновые тосты содержат много клетчатки и имеют низкий гликемический индекс. Авокадо богато здоровыми жирами, которые помогают снизить уровень холестерина и поддерживать здоровье сердца.Ранее МедикФорум писал о вреде сладких йогуртов.

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