Сомнолог Ковальзон: внезапные ночные пробуждения могут возникать из-за реактивных состояний днем

«Если человек регулярно просыпается по ночам, а потом долго не может заснуть, то это может быть признаком переживания «реактивных состояний» в течение дня, В этом случае градус эмоциональных переживаний днем нужно понижать», - поделился Ковальзон с Общественной Службой Новостей.

«Поздние засыпания на выходных потом отражаются на неспособности заснуть в течение недели», - констатировал эксперт.

Сомнолог Ковальзон сообщил, что внезапные ночные пробуждения и другие нарушения сна во многих случаях обуславливаются перенапряжением нервной системы. В частности, эти проблемы могут возникать из-за реактивных состояний днем.Специалист добавил, что в этом случае может помочь прием успокоительных средств или аптечных добавок. Употреблять снотворное в моменты внезапных ночных пробуждений нельзя, подчеркнул сомнолог.Также Владимир Ковальзон обратил внимание на то, что для хорошего сна важно поддерживать его устоявшийся график – засыпать и просыпаться нужно в одно время вечером и утром, причем в выходные дни тоже.Владимир Ковальзон добавил, что провоцировать ночные пробуждения может в том числе возраст. Стареющий организм теряет былую потребность во сне – это естественный физиологический процесс. Пожилые люди могут высыпаться за меньшее количество времени, и их пробуждение в ранние утренние часы нередко означает, что организму уже физически достаточно отдыха такой продолжительности.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что ночной сон позволяет добиваться похудения , но для этого он должен быть достаточно продолжительным.

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