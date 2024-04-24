Уролог Рахимов: сдерживать позывы в туалет вредно для мочевого пузыря и почек

«Если откладывать, то возникает переполнение мочевого пузыря и отлаженный природой механизм мочеиспускания нарушается. В результате возникают проблемы, которые урологи называют нейрогенным мочевым пузырем», – рассказал в беседе с UfaTime.ru уролог Рахимов.

«При первых позывах в туалет – надо идти. Если при этом мочеиспускание вялое, «по каплям», с ложными позывами, необходима консультация специалиста», – констатировал врач.

Уролог Рахимов предупредил, что сдерживать позывы в туалет категорически нельзя при имеющихся урологических патологиях, но также это вредно для здоровых людей. Врач пояснил, что такие позывы возникают, когда головной мозг получает сигналы от рецепторов, находящихся в стенке мочевого пузыря. Сдерживание, терпение, откладывание времени, когда можно будет помочиться, может в этих обстоятельствах спровоцировать нарушения – например, в состоянии мочевого пузыря.Медик добавил, что привычка сдерживать позывы в туалет также очень вредна для почек. В частности, неадекватное опорожнение мочевого пузыря, способствующее повышенному давлению, может оказаться фактором камнеобразования. Вдобавок может негативно измениться работа мочеотведения, из-за чего рискует пострадать канальцевый аппарат почек.В тех случаях, когда имеется урологическая патология, откладывание мочеиспускания способно привести к появлению или обострению инфекций.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему возникают внезапные ночные пробуждения

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