Терапевт Ашрафи: резкое похудение может стать причиной ускоренного старения кожи

«Неприятным последствием избавления от лишних килограммов могут стать излишняя сухость и старение кожи. Это может быть связано с изменением уровня гормонов, из-за которого снижается выработка кожного сала», - пояснил Ашрафи.

«При похудении и-за потери жира может усиливаться выработка кожного сала, чтобы компенсировать коже его нехватку. В результате оно закупоривает поры и провоцирует появление прыщей, высыпаний», - рассказал Ашрафи.

Терапевт Ашрафи рассказала на страницах издания Daily Mirror о негативном эффекте резкого похудения, который многие упускают из виду, когда стремятся сбросить вес. Медик предупредил, что у людей, которые разными способами добиваются значительной потери массы тела, может испортиться кожа.Резкое похудение может стать причиной ускоренного старения кожи, заметил терапевт:Для противостояния сухости кожи специалист посоветовав= пить достаточно воды и употреблять в пищу ненасыщенные жирные кислоты.Терапевт обратил внимание на то, что резкое похудение может привести к неожиданным и неприятным кожным высыпаниям, многочисленным прыщам.Еще одно последствие резкого похудения – интенсивная потеря волос. Потеря веса обычно связана с пищевыми ограничениями, и ухудшение состояния шевелюры – это реакция на недобор питательных веществ. Вдобавок организм при серьезном похудении испытывает стресс, который также негативно отражается на волосах.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие лекарства могут провоцировать усиленное выпадение волос

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