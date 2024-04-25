АиФ: 80% россиян страдают дефицитом селена, нутрициолог Строков назвал ключевые признаки нехватки

"Дефицит селена в организме может проявляться различными признаками, которые могут быть неочевидными, то есть их лекого с другими состояниями", - говорит Строков.







Ухудшение иммунитета





Селен играет важную роль в поддержании здоровья иммунной системы. Поэтому дефицит этого микроэлемента может привести к учащенным простудам, инфекциям и другим заболеваниям, вызванным ослаблением иммунитета.



Ухудшение состояния кожи, волос и ногтей





Недостаток селена может проявляться в форме сухости и шелушения кожи, ломкости волос и ногтей, а также появлении проблем с кожными высыпаниями.



Усталость и слабость





Селен участвует в процессах энергетического обмена в организме. Поэтому его дефицит может привести к чувству усталости, слабости, апатии и общему ощущению изнеможения.



Проблемы с щитовидной железой





"Селен необходим для нормального функционирования щитовидной железы. Дефицит селена может способствовать развитию заболеваний щитовидной железы, таких как гипотиреоз или автоиммунный тиреоидит".



Плохое состояние сердечно-сосудистой системы





Дефицит селена может увеличить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, таких как атеросклероз, гипертония и инфаркт миокарда.



Потеря мышечной массы





Селен участвует в процессах регуляции мышечного обмена веществ и роста мышц. Поэтому его недостаток может привести к уменьшению мышечной массы и силы.



Проблемы с репродуктивной системой





"Селен играет важную роль в поддержании здоровья репродуктивной системы у мужчин и женщин. Его дефицит может привести к проблемам с фертильностью и репродуктивным функциям".



Учитывая важность селена для многих функций в организме, важно поддерживать его уровень в организме в норме.



