АиФ: 80% россиян страдают дефицитом селена, нутрициолог Строков назвал ключевые признаки нехватки

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АиФ: 80% россиян страдают дефицитом селена, нутрициолог Строков назвал ключевые признаки нехватки


Исследования проведенные Институтом питания РАМН выявили, что около 80% жителей России страдают от недостатка селена в своем организме.


Этот микроэлемент не синтезируется организмом и поэтому его необходимо получать из пищи. Именно поэтому важно включать в свой рацион продукты, богатые селеном, как сообщает портал aif.ru.


Наибольшее содержание селена обнаружено в бразильском орехе. Кроме того, этот микроэлемент содержится в таких продуктах, как сардины, лосось, сельдь, скумбрия, а также в некоторых субпродуктах, таких как почки и печень. Полезно включить в рацион также курицу, индейку, яйца, а также гречку и овсянку для тех, кто предпочитает каши. Кроме того, селен можно получить из семян чиа и подсолнечника, а также из чеснока и помидоров.

Селен играет важную роль в поддержании мышечной активности и стимулирует рост мышечной ткани. Он также имеет антивирусные свойства, включая защиту от вируса иммунодефицита человека (ВИЧ). Кроме того, он участвует в регуляции работы эндокринной и репродуктивной систем, а также существенно снижает риск развития болезней, таких как Паркинсон, рассеянный склероз и болезнь Альцгеймера.

Недостаток селена не всегда можно выявить по внешним признакам. Если у врача есть подозрения на недостаток селена у пациента, он может назначить анализ крови. Нормальные значения селена в крови обычно находятся в диапазоне от 23,0 до 190,0 мкг/л.

Врач-нутрициолог Игорь Строков рассказал специально для МедикФорум, на какие признаки стоит обратить внимание.

"Дефицит селена в организме может проявляться различными признаками, которые могут быть неочевидными, то есть их лекого с другими состояниями", - говорит Строков.


Ухудшение иммунитета

Селен играет важную роль в поддержании здоровья иммунной системы. Поэтому дефицит этого микроэлемента может привести к учащенным простудам, инфекциям и другим заболеваниям, вызванным ослаблением иммунитета.

Ухудшение состояния кожи, волос и ногтей

Недостаток селена может проявляться в форме сухости и шелушения кожи, ломкости волос и ногтей, а также появлении проблем с кожными высыпаниями.

Усталость и слабость

Селен участвует в процессах энергетического обмена в организме. Поэтому его дефицит может привести к чувству усталости, слабости, апатии и общему ощущению изнеможения.

Проблемы с щитовидной железой

"Селен необходим для нормального функционирования щитовидной железы. Дефицит селена может способствовать развитию заболеваний щитовидной железы, таких как гипотиреоз или автоиммунный тиреоидит".

Плохое состояние сердечно-сосудистой системы

Дефицит селена может увеличить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, таких как атеросклероз, гипертония и инфаркт миокарда.

Потеря мышечной массы

Селен участвует в процессах регуляции мышечного обмена веществ и роста мышц. Поэтому его недостаток может привести к уменьшению мышечной массы и силы.

Проблемы с репродуктивной системой

"Селен играет важную роль в поддержании здоровья репродуктивной системы у мужчин и женщин. Его дефицит может привести к проблемам с фертильностью и репродуктивным функциям".

Учитывая важность селена для многих функций в организме, важно поддерживать его уровень в организме в норме.

"Если у вас есть подозрения на дефицит селена или вы испытываете вышеупомянутые симптомы, обратитесь к врачу для консультации и возможного проведения анализов", - советует Строков.


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