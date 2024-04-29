Врач Парабина: беспричинное отсутствие аппетита может сигнализировать о заболевании почек

«Если человек без какой-либо видимой причины ощущает слабость и отсутствие аппетита, то это может свидетельствовать о развивающемся у него заболевании почек. Эти жалобы могут быть прямым следствием отравления организма токсинами, с выведением которых почки перестают справляться», - уточнила Парабина в комментарии RT

«Человек может долгое время не обращать внимание на немотивированную слабость, повышенную усталость, головокружение», - добавила специалист.

Врач-нефролог Парабина констатировала в интервью, что необъяснимая слабость (может ощущаться, несмотря на достаток отдыха и сна), а также беспричинное отсутствие аппетита может сигнализировать о заболевании почек. Медик пояснила, что такие симптомы возникают в результате интоксикации организма, связанной с тем, что почки не выполняют нужной работы по расщеплению и удалению токсинов.Медик подчеркнула, что почки являются «молчаливым» органом, патология которого может долгое время не замечаться. По словам Парабиной, при почечных заболеваниях часто возникают неспецифичные симптомы, которые принимаются за проявление рутинного переутомления или стресса на работе.Другими признаками, которые могут сигнализировать о заболевании почек, является металлический привкус во рту, нарушения сна, повышенная сухость и зуд кожи, отечность.Медик обратила внимание на то, что к почечным заболеваниям в большей мере склонны люди, имеющие гипертонию и другие хронические сердечно-сосудистые нарушения или недуги, курильщики, люди с ожирением, диабетом и «сидячими» профессиями.Для профилактики почечных болезней Парабина посоветовала контролировать количество употребляемой соли и сахара, а также не злоупотреблять животным белком.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему может развиться диабет при отказе от сахара и десертов.

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