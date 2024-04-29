Врач Парабина объяснила, почему потеря аппетита и усталость могут быть признаками болезней почек

мочекаменную болезнь,

гнойный пиелонефрит,

геморрагическую («мышиную») лихорадку.

общий анализ мочи,

общий анализ крови,

биохимический анализ крови на мочевину и креатинин,

УЗИ

острая боль в поясничной области или боку живота, которая может распространяться вниз по боку живота или в пах

частые и болезненные мочеиспускания,

кровь в моче,

чувство неоконченного мочеиспускания,

тошнота и рвота,

чувство жажды.

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