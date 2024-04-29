Врач Парабина объяснила, почему потеря аппетита и усталость могут быть признаками болезней почек
По словам врача-нефролога Елены Парабиной, потеря аппетита и постоянная усталость могут быть признаками заболеваний почек.
Специалист напомнила, что почки являются «молчаливым» органом, и человек долго может не подозревать, что у него проблемы. Немотивированную слабость, усталость, головокружение он связывает с перенапряжением на работе.
— Однако эти жалобы могут быть прямым следствием отравления организма токсинами, с выведением которых почки перестают справляться, — отметила Парабина RT.
Пациенты идут у врачу уже с болями в области поясницы, изменением цвета мочи, выраженными отёками.
Если речь идёт о болях и изменении цвета мочи, то можно предположить острую урологическую патологию:
- мочекаменную болезнь,
- гнойный пиелонефрит,
- геморрагическую («мышиную») лихорадку.
Если это отеки, то следует исключить или подтвердить аутоиммунную патологию.
Что входит в перечень обследований для диагностики функции почек?
- общий анализ мочи,
- общий анализ крови,
- биохимический анализ крови на мочевину и креатинин,
- УЗИ
Для профилактики болезней почек очень важна правильная диета, подчеркнула медик. Она советует ограничить употребление соли, следить за калорийностью питания и белковой нагрузкой.
— Одной из причин повышения креатинина является избыток белка и соли в рационе, — сказала эксперт.
Общие симптомы болезней почек могут включать частые мочеиспускания, боли или дискомфорт в области почек, отечность в ногах, усталость, сонливость, потерю аппетита и изменения в уровне мочи (частота, цвет или запах).
Признаки мочекаменной болезни:
- острая боль в поясничной области или боку живота, которая может распространяться вниз по боку живота или в пах
- частые и болезненные мочеиспускания,
- кровь в моче,
- чувство неоконченного мочеиспускания,
- тошнота и рвота,
- чувство жажды.
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