Врач Парабина объяснила, почему потеря аппетита и усталость могут быть признаками болезней почек

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По словам врача-нефролога Елены Парабиной, потеря аппетита и постоянная усталость могут быть признаками заболеваний почек.

Специалист напомнила, что почки являются «молчаливым» органом, и человек долго может не подозревать, что у него проблемы. Немотивированную слабость, усталость, головокружение он связывает с перенапряжением на работе. 

— Однако эти жалобы могут быть прямым следствием отравления организма токсинами, с выведением которых почки перестают справляться, — отметила Парабина RT.

Пациенты идут у врачу уже с болями в области поясницы, изменением цвета мочи, выраженными отёками.

Если речь идёт о болях и изменении цвета мочи, то можно предположить острую урологическую патологию: 

  • мочекаменную болезнь, 
  • гнойный пиелонефрит, 
  • геморрагическую («мышиную») лихорадку.

Если это отеки, то следует исключить или подтвердить аутоиммунную патологию. 

Что входит в перечень обследований для диагностики функции почек?
  • общий анализ мочи, 
  • общий анализ крови, 
  • биохимический анализ крови на мочевину и креатинин, 
  • УЗИ

Для профилактики болезней почек очень важна правильная диета, подчеркнула медик. Она советует ограничить употребление соли, следить за калорийностью питания и белковой нагрузкой.

— Одной из причин повышения креатинина является избыток белка и соли в рационе, — сказала эксперт.

Общие симптомы болезней почек могут включать частые мочеиспускания, боли или дискомфорт в области почек, отечность в ногах, усталость, сонливость, потерю аппетита и изменения в уровне мочи (частота, цвет или запах).

Признаки мочекаменной болезни:
  • острая боль в поясничной области или боку живота, которая может распространяться вниз по боку живота или в пах
  • частые и болезненные мочеиспускания, 
  • кровь в моче, 
  • чувство неоконченного мочеиспускания, 
  • тошнота и рвота, 
  • чувство жажды.

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