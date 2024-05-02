«Ощущение беспричинной печали»: психиатр Рудов назвал признаки начинающейся депрессии

«Положительные эмоции должны присутствовать всегда, даже в тяжелые периоды жизни. Если же за день вы ни разу не улыбнулись и не почувствовали трепет, то это тревожный звоночек», - заявил специалист.

«Первым признаком депрессии является ощущение безнадежности, порой беспричинной печали и внутренней пустоты», - отметил Виктор Рудов.

Чувство вины;

Падение либидо;

Снижение аппетита;

Нарушения сна;

Частые простудные заболевания.

Депрессия, представляющая собой психическое расстройство, тесно связана с нарушениями эмоционального фона – люди перестают испытывать позитивные эмоции, радость, их чувства и ощущения становятся исключительно мрачными, «траурными». Человеческая психика устроена таким образом, что положительные эмоции должны ощущаться даже в сложные периоды жизни, и если этого не происходит, человек с большой вероятностью страдает от депрессии – об этом психиатр Рудов рассказал Общественной службе новостей.Психиатр назвал и другие признаки начинающейся депрессии: ощущение беспричинной печали, безнадежности, уныния, вины.Он уточнил, что эти признаки не обязательно возникают только из-за депрессии. Но если человек ощущает их долгое время, ему необходимо обращаться к специалистам.Вторым показательным признаком Рудов назвал ощущение беспомощности, восприятие себя как ни на что не способного человека. По словам психиатра, у людей с депрессией резко падают самооценка и уважение к себе.Он подчеркнул: если наблюдаются два симптома – отсутствие позитивных эмоций и самоуничижение – это является серьезным поводом проконсультироваться с врачом.Другие признаки депрессии:Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какими признаками может проявляться деменция

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