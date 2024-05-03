Врач Драпкина: сбалансированное питание сохраняет объем серого вещества, терапевт Андреева рассказала, какие продукты улучшают умственные способности
Никаких сомнений: здоровое питание, как подтверждено научно, вносит заметный вклад в качество психических функций человека. Ученые, проанализировав данные 182 тысяч участников, выделили четыре основных типа питания.
Первый – сбалансированное здоровое питание, которое включает в себя меньше жиров и сладостей, а больше свежих овощей, фруктов, рыбы и правильных жиров, например, растительных масел. Второй тип – вегетарианское питание, лишенное мяса, молока и яиц.
Третий – питание с ограниченным содержанием крахмала, исключающее картофель, рис и большинство круп, таких как каши и бобовые. И, наконец, четвертый тип – высокобелковое питание с низким содержанием клетчатки, включающее в себя много мяса и яиц, но мало овощей и круп, например, кето-диета или диета Аткинса.
Наилучшие результаты показало именно сбалансированное здоровое питание. Оно коррелировало с лучшим психическим здоровьем, когнитивными функциями и даже более высоким уровнем серого вещества в мозге по сравнению с теми, кто придерживался менее разнообразных диет.
Принципы здорового питания особенно важны для людей старшего возраста, подчеркивает главный внештатный терапевт Минздрава России, академик Оксана Драпкина.
Она отмечает, что рацион должен состоять из высококачественных продуктов, богатых необходимыми макро- и микронутриентами, чтобы поддерживать функции костей, мышц и сердца. Однако важно избегать крайностей и делать рацион разнообразным. Калорийность рациона должна быть в пределах 1600-1800 ккал для лиц с сидячим образом жизни и около 2200 ккал для тех, кто ведет активный образ жизни.
Врач-терапевт Ирина Андреева рассказала специально для МедикФорум, о продуктах, которые улучшают когнитивные способности.
"Улучшение когнитивных способностей может быть достигнуто благодаря правильному питанию, которое включает в себя ряд продуктов, богатых питательными веществами, которые поддерживают здоровье мозга и способствуют его функционированию".
Рыба, особенно жирные виды
Жирные рыбы, такие как лосось, сардины и треска, содержат высокие уровни омега-3 жирных кислот, особенно EPA и DHA.
"Эти жирные кислоты играют важную роль в развитии и функционировании мозга, улучшают память, концентрацию и обучаемость", - говорит Андреева.
Орехи и семена
Миндаль, орехи, лесные орехи, фисташки, а также семена чиа, льна и подсолнечника богаты антиоксидантами, витаминами и минералами, которые помогают защищать мозг от повреждений и улучшают когнитивные функции.
Куркума
Этот специи содержит куркумин, мощный антиоксидант и противовоспалительное вещество, которое может помочь в улучшении памяти и защите мозга от возрастных изменений.
Черный шоколад
"Темный шоколад с высоким содержанием какао содержит флавоноиды, которые улучшают кровообращение в мозгу, повышают концентрацию и внимание".
Яйца
Яйца содержат холин, важный питательный элемент, который необходим для здоровья мозга и функционирования нервной системы. Холин играет роль в синтезе нейротрансмиттеров, таких как ацетилхолин, что способствует улучшению памяти и когнитивных функций.
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