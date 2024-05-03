Врач Драпкина: сбалансированное питание сохраняет объем серого вещества, терапевт Андреева рассказала, какие продукты улучшают умственные способности

"Улучшение когнитивных способностей может быть достигнуто благодаря правильному питанию, которое включает в себя ряд продуктов, богатых питательными веществами, которые поддерживают здоровье мозга и способствуют его функционированию".

"Эти жирные кислоты играют важную роль в развитии и функционировании мозга, улучшают память, концентрацию и обучаемость", - говорит Андреева.

"Темный шоколад с высоким содержанием какао содержит флавоноиды, которые улучшают кровообращение в мозгу, повышают концентрацию и внимание".

Первый – сбалансированное здоровое питание, которое включает в себя меньше жиров и сладостей, а больше свежих овощей, фруктов, рыбы и правильных жиров, например, растительных масел. Второй тип – вегетарианское питание, лишенное мяса, молока и яиц.Третий – питание с ограниченным содержанием крахмала, исключающее картофель, рис и большинство круп, таких как каши и бобовые. И, наконец, четвертый тип – высокобелковое питание с низким содержанием клетчатки, включающее в себя много мяса и яиц, но мало овощей и круп, например, кето-диета или диета Аткинса.Наилучшие результаты показало именноПринципы здорового питания особенно важны для людей старшего возраста, подчеркивает главныйОна отмечает, что рацион должен состоять из высококачественных продуктов, богатых необходимыми макро- и микронутриентами, чтобы поддерживать функции костей, мышц и сердца. Однако важно избегать крайностей и делать рацион разнообразным. Калорийность рациона должна быть в пределах 1600-1800 ккал для лиц с сидячим образом жизни и около 2200 ккал для тех, кто ведет активный образ жизни.о продуктах, которые улучшают когнитивные способности.Жирные рыбы, такие как лосось, сардины и треска, содержат высокие уровни омега-3 жирных кислот, особенно EPA и DHA.Миндаль, орехи, лесные орехи, фисташки, а также семена чиа, льна и подсолнечника богаты антиоксидантами, витаминами и минералами, которые помогают защищать мозг от повреждений и улучшают когнитивные функции.Этот специи содержит куркумин, мощный антиоксидант и противовоспалительное вещество, которое может помочь в улучшении памяти и защите мозга от возрастных изменений.Яйца содержат холин, важный питательный элемент, который необходим для здоровья мозга и функционирования нервной системы. Холин играет роль в синтезе нейротрансмиттеров, таких как ацетилхолин, что способствует улучшению памяти и когнитивных функций.Ранее МедикФорум писал о связи менопаузой и деменцией.

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