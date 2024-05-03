Токсиколог Чилкотта: популярные добавки могут нанести большой вред здоровью, нутрициолог Котельницкий объяснил, когда следует прибегать к БАДам

Дефицит определенных питательных веществ

"Например, вегетарианцам или веганам может потребоваться дополнительное витамин В12, который часто отсутствует в растительных источниках пищи", - объясняет Котельницкий.

Определенные заболевания или состояния

Физическая активность и тренировки

Стресс и периоды повышенной нагрузки

"Однако перед началом приема любых БАДов важно проконсультироваться с врачом или квалифицированным диетологом. Они могут помочь определить вашу потребность в определенных питательных веществах и рекомендовать наиболее подходящие добавки. Кроме того, не стоит превышать рекомендованные дозировки БАДов, так как это может быть вредно для здоровья", - советует Котельницкий.

Специалист отметил, что контроль за добавками не настолько строг, как за лекарствами, выписываемыми по рецепту, что является довольно рискованным фактором.Отсутствие одобрения со стороны Управления по контролю за лекарствами может указывать на возможную загрязненность продукта или присутствие компонентов, не указанных на упаковке. В то же время многие врачи рекомендуют получать необходимые витамины и минералы из еды, хотя некоторая польза от добавок все же существует.Управление пищевых добавок отметило, что прием около 5 тысяч мгежедневно может вызвать утомляемость, потерю рефлексов и покраснение лица. Избыток магния также может привести к снижениюи другим негативным последствиям.также может привести к нежелательным эффектам.может быть не всегда оптимальным из-за возможных загрязнений, которые попадают в организм рыбы во время ее жизни. Однако, некоторые опасные и токсичные вещества, такие как ртуть, обычно удаляются из добавок в процессе их обработки, подводит итоги ученый.когда следует прибегать к приему БАДов.Прием биологически активных добавок (БАДов) следует рассматривать как дополнение к здоровому образу жизни и рациону питания, а не как замену.Несколько случаев, когда прием БАДов может быть оправданным:Если ваш рацион питания не обеспечивает достаточного количества определенных витаминов, минералов или других питательных веществ, то прием соответствующих БАДов может быть полезным.Некоторые заболевания или состояния могут требовать увеличенного потребления определенных питательных веществ. Например, людям с остеопорозом может потребоваться дополнительный кальций и витамин D для поддержания здоровья костей.У людей, ведущих активный образ жизни или занимающихся спортом, может возникать потребность в дополнительных питательных веществах для поддержания здоровья и восстановления после тренировок. Например, спортсмены могут принимать креатин для увеличения выносливости и силы.В периоды стресса, переутомления или повышенной физической или умственной нагрузки организм может нуждаться в дополнительной поддержке. Некоторые БАДы могут помочь справиться с этими состояниями, улучшая общее самочувствие и повышая устойчивость к стрессу.Ранее МедикФорум писал о связи менопаузы и деменции.

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