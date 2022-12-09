6 добавок, которые могут нанести вред людям с больным сердцем
Болезни сердца можно лечить несколькими способами, но растительные добавки следует использовать с осторожностью.
Сердечно-сосудистые заболевания являются одними из наиболее распространенных. Прием добавок при одном из состояний может быть сопряжен с определенным риском.
Сердечная недостаточность возникает, когда сердце не может эффективно или результативно перекачивать кровь по всему телу. Врач предостерегает от добавок из-за отсутствия регулирования по сравнению с традиционными лекарствами.
Эти продукты не регулируются на федеральном уровне, и они доступны для потребителей без необходимости демонстрировать эффективность или безопасность, чтобы соответствовать тем же стандартам, что и лекарства, отпускаемые по рецепту.
«Люди редко рассказывают своим лечащим врачам об использовании ими добавок или других альтернативных методов лечения, если их специально не просят, и они могут не знать о возможности взаимодействия с рецептурными лекарствами или других последствиях для их здоровья. Сочетание нерегулируемых, легкодоступных методов лечения и отсутствия информации о пациентах создает значительный потенциал для нанесения вреда», - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.
Примеры добавок используемых в заявлении, включают:
• Co-Q10
• Витамин D
• Гинкго
• Дьявольский коготь
• Алоэ вера
• Кофеин
"В рационе определенных групп людей, таких как маленькие дети, беременные женщины и пожилые люди, могут быть места для пищевых добавок, но большинству из нас таблетки витаминов и минералов не нужны, если они не прописаны врачом".
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