6 добавок, которые могут нанести вред людям с больным сердцем

«Люди редко рассказывают своим лечащим врачам об использовании ими добавок или других альтернативных методов лечения, если их специально не просят, и они могут не знать о возможности взаимодействия с рецептурными лекарствами или других последствиях для их здоровья. Сочетание нерегулируемых, легкодоступных методов лечения и отсутствия информации о пациентах создает значительный потенциал для нанесения вреда», - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.

"В рационе определенных групп людей, таких как маленькие дети, беременные женщины и пожилые люди, могут быть места для пищевых добавок, но большинству из нас таблетки витаминов и минералов не нужны, если они не прописаны врачом".

Сердечно-сосудистые заболевания являются одними из наиболее распространенных. Прием добавок при одном из состояний может быть сопряжен с определенным риском.Сердечная недостаточность возникает, когда сердце не может эффективно или результативно перекачивать кровь по всему телу. Врач предостерегает от добавок из-за отсутствия регулирования по сравнению с традиционными лекарствами.Эти продукты не регулируются на федеральном уровне, и они доступны для потребителей без необходимости демонстрировать эффективность или безопасность, чтобы соответствовать тем же стандартам, что и лекарства, отпускаемые по рецепту.• Co-Q10• Витамин D• Гинкго• Дьявольский коготь• Алоэ вера• КофеинРанее МедикФорум писал о вреде тунца для здоровья.

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