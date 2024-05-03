Малышева: красные и желтые красители для яиц чаще содержат опасные добавки

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крашеные яйца

Врачи Елена Малышева и Андрей Продеус предупредили россиян: некоторые красители для яиц могут быть вредны.

Незадолго до Пасхи врачи посоветовали отмечающим этот праздник россиянам с осторожностью выбирать красители для яиц. Доктор Малышева отметила, что в яичной скорлупе имеются поры, через которые используемая краска будет проникать внутрь. Учитывая это, красить яйца следует натуральными пигментами – например, овощными или ягодными соками, луковой шелухой.

По словам иммунолога-аллерголога Андрея Продеуса, готовые красители могут оказаться небезопасными из-за содержащихся веществ. Он порекомендовал не применять окрашивающие составы, которые содержат диоксид титана и диоксид кремния (Е129, Е102 и Е110). Добавки обычно указываются на упаковке красителей.

Елена Малышева, в свою очередь, уточнила:

«Красные и желтые красители чаще всего содержат эти опасные добавки».

Ранее диетолог Елена Соломатина рассказала, что достаточно долго сохранять окрашенные яйца позволяет их хранение в холодильнике.

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Елена Малышева
Елена Малышева
Здоровье
врач-терапевт, кардиолог, доктор медицинских наук, профессор, ведущая программ о здоровье
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Теги : яйца, опасность для здоровья, Елена Малышева