Диетолог Соломатина посоветовала хранить крашеные яйца в холодильнике
По словам врач-диетолога Елены Соломатиной, хранение крашеных пасхальных яиц нужно доверить холодильнику.
Диетолог Соломатина назвала в интервью лучшим местом, где можно хранить крашены яйца, холодильник.
«Пасхальные яйца нужно обязательно хранить в скорлупе», - подчеркнула специалист.
Беседуя с порталом News.ru, медик уточнила, что хранясь в холодильнике, крашеные яйца смогут пролежать, не испортившись, примерно три недели. Если они хранятся не холодильнике, то максимум держать их так можно два дня.
Также Соломатина заметила: вареные яйца нельзя хранить в нарезанном виде – только целиком.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, можно ли лакомитьсяпасхальными угощениями при больной печени и диабете.
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Елена Соломатина
ЗОЖ
врач-диетолог, кандидат медицинских наук
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