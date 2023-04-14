Диетолог Соломатина посоветовала хранить крашеные яйца в холодильнике

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крашеные яйца

По словам врач-диетолога Елены Соломатиной, хранение крашеных пасхальных яиц нужно доверить холодильнику.

Диетолог Соломатина назвала в интервью лучшим местом, где можно хранить крашены яйца, холодильник.

«Пасхальные яйца нужно обязательно хранить в скорлупе», - подчеркнула специалист.

Беседуя с порталом News.ru, медик уточнила, что хранясь в холодильнике, крашеные яйца смогут пролежать, не испортившись, примерно три недели. Если они хранятся не холодильнике, то максимум держать их так можно два дня.

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Также Соломатина заметила: вареные яйца нельзя хранить в нарезанном виде – только целиком.

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Елена Соломатина
Елена Соломатина
ЗОЖ
врач-диетолог, кандидат медицинских наук
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