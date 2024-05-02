Нарколог Исаев: из крепких алкогольных напитков наиболее безопасен для печени ром

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алкогольный напиток

Врач психиатр-нарколог Руслан Исаев: коньяк как крепкий алкогольный напиток может оказаться для печени наиболее вредоносным.

Нарколог Руслан Исаев рассказал в интервью о влиянии на печень крепких алкогольных напитков. По словам специалиста, в ряду таких крепких алкогольных напитков наиболее безопасен для печени ром – точнее сказать, он действует на нее менее агрессивно по сравнению с другими напитками. Также вместе с ромом он выделил текилу.

«Если попробовать расставить виды крепких алкогольных напитков от опасных до наиболее опасных, то на первое месте можно поместить ром, который содержит цинк, калий, фосфор и воздействует на печень чуть менее агрессивно. Текила, которую принято употреблять с солью и лимоном, в организм попадают натрий хлора и витамин С, что немного снижает похмелье», – поделился Исаев с «Газетой.Ru».

Также нарколог прокомментировал действие на печень коньяка. Руслан Исаев заявил, что данный напиток является одним из самых опасных для печени видов крепкого алкоголя. Дело в том, что коньяк подлежит длительному хранению, и за это время в нем образуется существенное количество вредных веществ.

«Большие дозы коньяка как правило приводят к тяжелому похмелью и агрессивному воздействию на печень», - предостерег специалист.

Еще один крепкий алкогольный напиток – водку – нарколог  поместил в середину списка.

Исаев обратил внимание на то, что по печени часто «бьют» не крепкие, а наоборот – слабоалкогольные напитки в виде пива или коктейлей. Их не воспринимают как вредные и часто употребляют в большом количестве.

Нарколог посоветовал помнить, что для печени не существует безвредных спиртных напитков. В любом случае, когда органу приходится расщеплять алкоголь, возникают неблагополучные процессы, связанные с повреждением клеток.

«Токсичное вещество ацетальдегиддегидрогеназа, которое образуется в результате распада этанола, неизбежно вызывает дегенерацию и гибель клеток печени», - предостерег эксперт.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какими напитками лучше всего запивать шашлык.

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Руслан Исаев
Руслан Исаев
ЗОЖ
врач психиатр-нарколог
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