Нарколог Исаев: из крепких алкогольных напитков наиболее безопасен для печени ром

«Если попробовать расставить виды крепких алкогольных напитков от опасных до наиболее опасных, то на первое месте можно поместить ром, который содержит цинк, калий, фосфор и воздействует на печень чуть менее агрессивно. Текила, которую принято употреблять с солью и лимоном, в организм попадают натрий хлора и витамин С, что немного снижает похмелье», – поделился Исаев с « Газетой.Ru ».

«Большие дозы коньяка как правило приводят к тяжелому похмелью и агрессивному воздействию на печень», - предостерег специалист.

«Токсичное вещество ацетальдегиддегидрогеназа, которое образуется в результате распада этанола, неизбежно вызывает дегенерацию и гибель клеток печени», - предостерег эксперт.

Нарколог Руслан Исаев рассказал в интервью о влиянии на печень крепких алкогольных напитков. По словам специалиста, в ряду таких крепких алкогольных напитков наиболее безопасен для печени ром – точнее сказать, он действует на нее менее агрессивно по сравнению с другими напитками. Также вместе с ромом он выделил текилу.Также нарколог прокомментировал действие на печень коньяка. Руслан Исаев заявил, что данный напиток является одним из самых опасных для печени видов крепкого алкоголя. Дело в том, что коньяк подлежит длительному хранению, и за это время в нем образуется существенное количество вредных веществ.Еще один крепкий алкогольный напиток – водку – нарколог поместил в середину списка.Исаев обратил внимание на то, что по печени часто «бьют» не крепкие, а наоборот – слабоалкогольные напитки в виде пива или коктейлей. Их не воспринимают как вредные и часто употребляют в большом количестве.Нарколог посоветовал помнить, что для печени не существует безвредных спиртных напитков. В любом случае, когда органу приходится расщеплять алкоголь, возникают неблагополучные процессы, связанные с повреждением клеток.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какими напитками лучше всего запивать шашлык

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