Терапевт Бурнацкая: при хроническом кашле можно допустить наличие проблем с сердцем

«Хронический кашель – это не болезнь, а симптом, которым сопровождаются различные опасные нарушения, включая практически все легочные болезни и проблемы с сердцем», - предостерегла Бурнацкая, беседуя с « Лентой.ру ».

Терапевт Бурнацкая проинформировала, что врачи говорят о хроническом кашле, если он длится свыше восьми недель. Медик подчеркнула, что такой кашель не является отдельным заболеванием, а представляет собой симптом некой патологии. В частности, при хроническом кашле можно допустить наличие проблем с сердцем.Она посоветовала людям с продолжительным кашлем обращаться к врач, чтобы он мог установить его причину, назначить корректные обследования и стратегию лечения. По словам Бурнацкой, список тех проблем со здоровьем, которые могут провоцировать стойкий кашель, весьма обширен. Например, он может оказаться симптомом бронхиальной астмы, бронхита, тяжелых заболеваний легких (таких как опухоли или туберкулез), сердечной недостаточности, аневризмы аорты. Также явление хронического кашля возникает при гастроэзофагеальном рефлюксе или тревожных расстройствах, стрессе.Врач добавила, что длительный кашель снижает качество жизни: он способен привести к возникновению повышенной тревожности, бессонницы, головной боли, ощущений удушья. Поэтому не нужно заниматься его самолечение и тянуть с посещением специалиста – это предотвратит развитие неблагополучных процессов.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что может означать одышка , возникающая в состоянии покоя.

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